Emater/RS-Ascar realiza curso de Boas Práticas Agrícolas na Aplicação de Defensivos para produtores de Aratiba

Um grupo de 37 produtores de Aratiba participou do curso de Boas Práticas Agrícolas na Aplicação de Defensivos (BPA) que vem sendo realizado pela Emater/RS-Ascar na região do Alto Uruguai. A capacitação, organizada pelo Escritório Municipal de Aratiba, aconteceu nesta quarta e quinta-feira (05 e 06/07), com a participação do extensionista Luiz Ângelo Poletto, responsável pela área na região. O conteúdo teórico e prático foi repassado pelos extensionistas Ivonir Biesek, Jonas Farina e Delmir Nadal, com apoio do extensionista do Escritório Municipal de Aratiba, Gilmar Schardong. No primeiro dia o curso ocorreu na Câmara de Vereadores. A prática, realizada no segundo dia, aconteceu junto ao Parque Municipal. A capacitação encerrou com um ato de entrega de certificados aos produtores com a participação do gerente regional da Emater/RS-Ascar, Gilberto Tonello, e outras lideranças.

Ao treinar os produtores rurais para a aplicação de defensivos agrícolas, a Emater/RS-Ascar e o Governo do Estado buscam qualificar o processo de aplicação nas propriedades rurais, visando melhorar e eficácia agronômica das aplicações, racionalizar a utilização de defensivos agrícolas e mitigar a contaminação humana e ambiental decorrente das pulverizações. Além de reduzir os custos para os produtores em relação ao uso de herbicidas hormonais, o curso atende à legislação que trata do tema. A lei prevê que o aplicador esteja cadastrado no Cadastro Estadual de Aplicadores de Agrotóxicos Hormonais e, para tanto, precisa passar pela capacitação.

Fotos Divulgação Emater/RS-Ascar