Erebango - Ações do poder público colaboram em projetos no campo

Em janeiro de 1923 tinha inicio no Rio Grande do Sul um movimento revolucionário para impedir a posse do governador Antônio Augusto Borges de Medeiros para um quinto mandato. Na região do Alto Uruguai a intendência municipal de Erechim chegou a ser tomada pelo General Felipe Neri Portinho, líder “maragato”.  Casa loalizada na Linha onde Jacob Rech e o filho Reinaldo foram mortos em 1923. Os governistas, chamados pejorativamente de “chimangos”, não tardaram a reagir e forças comandadas pelo Coronel Victor Dumoncel Filho foram enviadas para a região. A historiografia registra os dois maiores enfrentamentos, os combates no Desvio Giaretta, ocorrido em 23 de junho, e na Fazenda Quatro Irmãos, no dia 13 de setembro. Furos de balas nas paredes do sobrado. Até a assinatura do Tratado de Pedras Altas, ocorrido em dezembro, o medo tomou conta da população. A requisição de alimentos, cavalos, carroças, armas e dinheiro era uma prática habitual. Havia