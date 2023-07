Erebango - Prefeito Tomelero reforça solicitações ao vice-governador do Estado

Na tarde desta quinta-feira, 20, prefeitos da Associação de Municípios do Alto Uruguai – Amau –, entre os quais, o chefe do Executivo de Erebango, Valmor José Tomelero, estiveram reunidos com o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, que cumpriu agenda de trabalho em Erechim e região. O diretor geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino da Silva e do secretário de Assistência Social do RS, Roberto Fantinel, acompanharam o roteiro.





Na oportunidade, Tomelero reforçou algumas solicitações que já foram encaminhadas aos setores responsáveis e aguardam retorno para as próximas etapas, entre as quais destacam-se os projetos de dois acessos asfálticos: Erebango a Quatro Irmãos; e Erebango até a ERS 135. “Aproveitamos o momento para reiterar a importância destas obras que podem impactar diretamente o desenvolvimento local e regional. Não mediremos esforços e estimamos a atenção do governo para que os acessos se tornem uma realidade”, enfatizou o prefeito.

Além de ouvir as demandas regionais, a comitiva também repassou informações sobre programas oferecidos pelo Estado.