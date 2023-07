Escola de Panambi receberá competidores do Gaúcho de Rally

Projeto também levará conhecimento sobre o esporte aos usuários do CAPS da cidade que sediará a quinta etapa do Campeonato Estadual entre a sexta e sábado, dias 14 e 15





A cidade de Panambi sedia na próxima semana, a quinta etapa do Campeonato Gaúcho de Rally de Velocidade. Competidores de diferentes regiões do Estado, de outros estados e até mesmo de fora do País, estarão na região para a disputa.

Fora das pistas, antes da largada, a equipe que representa o Automóvel Clube de Panambi (Aclupa), vai estar levando informação para crianças da escola municipal Bom Pastor e para as pessoas assistidas pelos programas do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), do município.

As atividades acontecerão na quinta-feira, dia 13 de julho. Os pilotos e navegadores da equipe estarão presentes para levar informações sobre o esporte rally de velocidade, conscientização sobre prevenção a acidentes de trânsito e também sobre o evento.

“Acredito que esta é uma ação importante, que leva conhecimento para estudantes e outras pessoas da comunidade, aproxima todos do evento e do esporte e acima de tudo também serve como incentivo para que no futuro mais pessoas possam praticar o rally de velocidade”, destaca um dos pilotos da equipe, Alan Cardoso.

“Mesmo que as crianças, por exemplo, ainda não sejam motoristas, recebem conhecimento que poderão levar para a vida toda. Ter discernimento que o rally, dentro da pista, proporciona que se acelere um carro em busca de resultados, mas que no dia a dia, no trânsito, é preciso entender limites e prevenir possíveis acidentes”, pontua o navegador Bruno Foscarini.

O Rally Panambi segue na sexta, dia 14, com o reconhecimento das especiais pelos competidores. A corrida será no sábado, dia 15, a partir das 12h. O parque de assistência está localizado junto ao Parque Municipal Rudolfo Arno Goldhardt.

Esta ação integra o projeto Panambi Rally Team, que é financiado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul por meio do PRÓ-ESPORTE/RS LIE. O projeto conta com o apoio da Solimann Empreendimentos e patrocínio da Presto Sistemas de Organização, Kammler Supermercado e Açougue, Gasparin Cereais, Grapol Móveis Para Escritório e MF Embalagens Decorativas.

Classificação do Gaúcho de Rally após 4 etapas

Categoria Rally 2 – 4x4

1 – Milton Pagliosa/Vinicius Anziliero – Mitsubsihi Lancer – 32p

2 – Federico Ensslin/Martin Vilette – Mitsubishi Lancer – 25p

3 – Leonardo Cavaletti/Murilo Spironelo – HB 20 Proto Rally – 21p (...)

Categoria Rally 3 – 4x2

1 – Alan Cardoso/Francli Fusinatto – Fiat Palio – 31p

2 – Sidinei Lirio/Olmiro Toniazzo – Peugeot 206 – 27p

3 – Rangel Segatti – GM Celta 21p (piloto)

3 – Marcos da Silva – Peugeot 206 – 21p (navegador) (...)

Categoria Rally 4 – 4x2

1 – Fernando Solimann/Felipe Costa – Ford KA – 23p

2 – Marcos Valandro – VW Gol – 19p (piloto)

2 – Bruna Giaretta – VW Gol – 21p (navegadora)

3 – Alan Serro – Fiat Palio – 17p (piloto)

3 – Andrey Karpinski – Renault Clio – 19p (navegador) (...)

Categoria Rally 5 – 4x2

1 – José Barros Neto/Gabriel Moraes – VW UP TSi – 37p

2 – Tiago Klimaczewski/Felipe Klimaczewski – VW UP TSi – 18p

3 – Maurício Jarozeski/Bruno Foscarini – VW Gol – 16p

3 – Elton Palkewich/Cassio Navarini – Fiat Palio – 16p (...)