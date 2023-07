Expansão na Sooro Renner traz ainda mais energia para o futuro

Consolidando a liderança no setor, firmamos exclusividade com uma nova parceira do Paraná.





Por mais de duas décadas, lideramos a produção de Proteínas do Soro de Leite no Brasil e agora temos orgulho em anunciar uma nova expansão. A partir de 01 de Julho de 2023, garantimos a exclusividade na produção de Soro em Pó Desmineralizado e Permeado de Soro da renomada HE Laticínios em Coronel Vivida - Paraná. Esta expansão amplia ainda mais a nossa capacidade de atender às demandas do mercado com alta qualidade.

Reforçando o nosso compromisso com a qualidade Com esta evolução, reiteramos o nosso compromisso inabalável com a qualidade e a segurança alimentar. A confiança nesta nova parceria é elevada e temos certeza de que os resultados virão já nos próximos meses.

Sempre à disposição

Permanecemos disponíveis para nossos clientes e fornecedores, prontos para responder a qualquer esclarecimento, dúvida ou consulta comercial. Nossa equipe comercial pode ser acessada pelo telefone (45) 3284-5310.

Gratidão por duas décadas de confiança

Agradecemos a todos os clientes e fornecedores que confiaram em nós ao longo desses anos. Continuaremos a fornecer produtos de alta qualidade que atendam e superem as expectativas dos nossos consumidores.

Sooro Renner - Nutrição que gera resultados.