Faculdades IDEAU realizam formação pedagógica

Preparando a equipe para o início das aulas, que ocorre na próxima semana, as Faculdades IDEAU desenvolvem diversas ações de formação pedagógica. A palestra com Alfredo Soares, fundador da G4 Educação, foi realizada na sexta-feira, 14, para os coordenadores de curso, com o tema “Atitude é a melhor estratégia”. Ainda, a pró-reitora pedagógica, Dra. Dânia Barro, ministrou um workshop sobre competências na formação superior.





Fortalecendo a integração e unanimidade do alinhamento de trabalho de todo o grupo, foram reunidos os gestores de curso das quatro unidades. “A busca constante de conhecimento e desenvolvimento pessoal/profissional faz parte do sucesso do trabalho, em se tratando de uma instituição de Educação, torna-se ainda mais importante esse hábito de estudar e procurar evoluir. A IDEAU incentiva e busca promover encontros de aprimoramento para ‘cuidar’ dos seus docentes e consequentemente entregar o melhor aos seus estudantes”, destaca a professora Dânia.

Na segunda-feira, 17, a formação se estendeu para todo o corpo docente, com um seminário de Boas Práticas dentro da metodologia de ensino IDEAU, conduzido pelos professores da Equipe Multidisciplinar. Na ocasião, cada curso teve a oportunidade de discutir e refletir sobre ações em sala de aula com vistas a melhorar o aprendizado dos acadêmicos.

Durante toda a semana os professores seguem discutindo e planejando o próximo semestre, estudando os Guias de Estudo e as Experiências Acadêmico-Profissionais para 2023/2, bem como as competências a serem desenvolvidas em cada área. “Somos uma instituição que tem como missão o processo de ensino e aprendizagem, onde levamos em conta tanto a teoria quanto a prática, fazendo com que nossos alunos tenham um desenvolvimento e aprendizado de excelência”, comenta o reitor, professor Me. Flávio Carlos Barro.