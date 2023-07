Fórum Democrático leva Movimento Pela Educação para o interior do estado

O Movimento pela Educação, criado pela Assembleia Legislativa para debater e buscar alternativas para melhorar o ensino no Rio Grande do Sul, esteve no centro da agenda do Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional no primeiro semestre de 2023. Por meio do Fórum, a Assembleia já realizou encontros em Marau, Restinga Sêca, Sant´Ana do Livramento, Bento Gonçalves e Santa Cruz. E ainda estão previstos mais quatro nas demais regiões funcionais do estado até o final do ano.





Além dos encontros, o presidente Vilmar Zanchin (MDB) está debatendo com consultores renomados nacionalmente, como a professora Claudia Costin e o ex-ministro da Educação Rossieli Soares a formulação do Marco Legal da Educação Gaúcha. O objetivo é estudar experiências que deram certo em diferentes locais do Brasil, como Ceará, Pernambuco e São Paulo, e adaptá-las para o Rio Grande do Sul. Entre os eixos prioritários desse trabalho estão a alfabetização no tempo certo (até o término do 2º ano do Ensino Fundamental), o ensino médio em tempo integral com introdução à profissionalização, o fortalecimento da carreira docente e a expansão do uso da tecnologia em sala de aula.

Envelhecimento ativo

O envelhecimento ativo e saudável foi outro tema predominante na pauta de debates do Fórum Democrático no primeiro semestre deste ano. Foram promovidos vários encontros para debater os mais diferentes aspectos do avanço etário das populações brasileira e gaúcha e os impactos deste fenômeno na sociedade e nos serviços públicos.

Um dos problemas abordados foi o aumento das mais diferentes formas de violência contra a pessoa idosa, que aumentaram durante a pandemia. Também foi debatido o tema educação e envelhecimento, num seminário em que especialistas falaram sobre a importância e os benefícios de os idosos conviverem no ambiente acadêmico e as alternativas existentes para estimular o ingresso deste público na universidade.

O Fórum Democrático discutiu ainda o papel do Conselho Estadual do Idosos e as políticas públicas necessárias para assegurar a qualidade de vida e a autonomia de quem já passou dos 65 anos.



Imposto de Renda

O Fórum Democrático tratou também da destinação de parte do Imposto de Renda devido por Pessoas Física e Jurídicas para o Fundos do Idoso e o Fundo da Criança Adolescente. Em um seminário, o FD abordou a campanha Valores que Ficam, promovida anualmente pela Assembleia para incentivar as doações, que podem beneficiar cerca de 2,3 milhões de idosos no Rio Grande do Sul por ano.



Eixos temáticos

No início do ano legislativo, o FD definiu o seu novo colegiado deliberativo e os quatro eixos temáticos que pautarão suas atividades no decorrer de 2023. A partir destes eixos, foram criados os Grupos Executivos de Assessoramento dos Debates, (GEADs), integrados por representantes das entidades que compõem o Fórum.



Os eixos escolhidos para 2023 são: