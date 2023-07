Getúlio Vargas presente na delegação da AMAU que realizou viagem de negócios e estudos em São Paulo e Minas Gerais

Secretário de Desenvolvimento Econômico, Jairo Klein, participou da viagem

Grupo na Copeira.Visita ao Centro de Treinamento.

Getúlio Vargas esteve representado, por meio do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Jairo Klein, na comitiva da AMAU, Sicredi UniEstados, Sebrae e Emater, composta por 34 pessoas, que participou de uma viagem de negócios e estudos em São Paulo e Minas Gerais. A viagem, que foi realizada de 26 a 30 de junho, teve como objetivo promover e ampliar vivências, identificar boas práticas e oportunidades de projetos sustentáveis que possam ter viabilidade econômica e social à realidade da região.

Conforme relatou o secretário Jairo, a agenda iniciou na segunda-feira, 26, pela manhã, pelo município de Engenheiro Coelho (SP), onde os participantes conheceram as práticas de citricultura na Alfa Citrus, que trabalha na área há mais de 50 anos, destes 25 com comercialização. Conheceram as técnicas utilizadas na plantação de laranja e tangerina, desde o cuidado da terra, as árvores das frutas até o processamento, a embalagem e o transporte. São 1.600 ha de área plantada com laranja. Está entre as cinco maiores produtoras e embaladoras de laranjas e tangerinas do país. A empresa possui 1 milhão de pés de laranja e tangerina, com produção anual de 60 mil toneladas.

OURO FINO E JACUTINGA

A Delegação do Alto Uruguai esteve em Ouro Fino e Jacutinga, onde o turismo vem alavancando a economia, impulsionando comércio e serviços. Em Jacutinga, foram recebidos pelo prefeito Melquiades de Araújo e o vice-prefeito, Toninho Roque. E em Ouro Fino, pelo prefeito Henrique Rossi Wolf e o vice-prefeito João Giordani Neto. Jacutinga tem 122 anos de emancipação, conta com 1.300 malharias e é conhecida como a “Capital Nacional da Malha”. Em Ouro Fino, a comitiva pode conhecer o Caminho da Fé, na Rota das Estátuas e Histórica. “Uma experiência positiva para desenvolver o turismo no Alto Uruguai Gaúcho”, avalia Jairo.

POÇOS DE CALDAS

Na terça-feira, 27, o roteiro iniciou por Poços de Caldas (MG), onde foram recebidos pelo prefeito Sergio Antônio Carvalho de Azevedo, secretários municipais, vereadores e o empresário Marcos Carvalho Dias, proprietário da CITUR (Circuito Integrado de Turismo de Poços de Caldas), empresa que possui a concessão dos pontos turísticos da cidade.

A comitiva também conheceu uma mina de bauxita e argila, em uma área de extração e uma área recuperada ambientalmente. Ainda visitaram o Centro de Treinamento Cricket Brasil, sendo o município referência na modalidade do esporte no país. Mais de 5.200 crianças e adolescentes praticam o esporte e os atletas da Seleção Brasileira são formados neste local. O projeto conta com apoio da Sicredi UniEstados e da Prefeitura de Poços de Caldas.

CULTURA DE FRUTAS VERMELHAS

Na quarta-feira, 28, a Comitiva do Alto Uruguai esteve, pela da manhã, em Paraguaçu (MG), na Cooperativa Mista Agropecuária (Coomap), conhecendo o projeto que é realizado com frutas vermelhas. Esse trabalho é financiado pelo Sicredi, em parceria com a cooperativa. De acordo com o secretário Jairo Klein, a região de Paraguaçu e o Alto Uruguai são semelhantes na agricultura familiar de pequenas propriedades, sendo uma alternativa interessante para as prefeituras fomentarem esta nova atividade. A Coomap tem 40 produtores do projeto de frutas vermelhas, em culturas de amora, maracujá, mertilo, abacate e framboesa, em áreas de 1.500 a 3.500 metros quadrados. Após a visita a cooperativa, a comitiva teve a oportunidade de conhecer uma propriedade onde o projeto é desenvolvido, entre os municípios de Paraguaçu (MG) e Machado (MG).

INAUGURAÇÃO DA NOVA AGÊNCIA SICREDI

Em Poço Fundo (MG), os integrantes da comitiva participaram da inauguração da 14ª agência da Sicredi UniEstados em solo mineiro.

CRIAÇÃO DE TILÁPIAS

Na manhã de quinta-feira, 29, em Alfenas (MG), conheceram a criação de tilápias, em tanques de rede, na represa de Furnas. Trabalham há 10 anos com psicultura. São 20 trabalhadores nos tanques e no frigorifico que funciona no local. Realizam todo o processo, desde a criação em tanques, até o beneficiamento em frigorífico próprio. São processadas duas toneladas por dia, por meio de empreendimento familiar.

BOVINOCULTURA DE LEITE

Em Carmo do Rio Claro (MG), a delegação conheceu uma fazenda modelo, a Fazenda Bom Jesus, que possui 400 vacas holandesas (confinadas), 220 na ordenha e produz 7,3 mil litros de leite por dia, com 12 funcionários. A atividade principal da propriedade é bovinocultura leiteira, mas também trabalha com a cafeicultura.

Na Fazenda Canta Galo em Alfenas (MG), a comitiva do Alto Uruguai conheceu várias etapas da cultura do café, desde a plantação, terreiro, secagem e classificação dos grãos. A produção de café se estende por 300 hectares.

EXPERIÊNCIA VALIOSA

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Jairo Klein, a viagem foi muito produtiva, principalmente para poder se mensurar como a região, e mesmo o município de Getúlio Vargas, está em relação àquela região mineira. Conforme avaliou, a nossa agricultura tem tecnologia e mecanização e não precisamos tanto de mão de obra, que, segundo ele, também é um problema em Minas Gerais. “A falta de mão de obra não é exclusiva do Rio Grande do Sul, mas está generalizada em todo o país”, comentou.

Para Jairo, um projeto que chamou a sua atenção foi um apresentado em Ouro Fino, de processamento em uma usina de lixo, que transformará lixo em fertilizante e em ração animal. Na oportunidade, foi apresentada a maquete do empreendimento que está sendo viabilizado por meio de um consórcio com municípios próximos e incentivo do Governo Federal. Uma parceria público-privada. Trata-se da Unidade de Gerenciamento Maxi Valorizado. Segundo Jairo, um projeto a ser pensado para ser instalado evolvendo os municípios da microrregião de Getúlio Vargas.

06.07.2023