Governo suspende aulas em todo o Estado nesta quarta (12) e quinta-feira (13) devido ao ciclone extratropical

Ação abrange todas as escolas da Rede Estadual e visa garantir a segurança de alunos, professores e funcionários





Devido aos transtornos relacionados ao ciclone extratropical que está atuando sobre o RS, e para evitar riscos aos alunos professores e funcionários, a Secretaria Estadual da Educação (Seduc) informa que estão suspensas as aulas na noite desta quarta-feira (12) e de toda a quinta-feira (13) em todo o Estado. A medida, adotada por determinação do governador em Exercício, Gabriel Souza, vale para todas as escolas estaduais e segue orientações do último boletim da Defesa Civil que alerta sobre o risco de enxurradas e inundações.

A Casa Militar – subchefia de Proteção e Defesa Civil – está, desde ontem (11/7), atuando em apoio aos municípios, especialmente aqueles atingidos pelas chuvas e consequentes transtornos da última madrugada. Desde o início da previsão meteorológica, a equipe já contava com medidas de prevenção, preparação e mitigação quanto ao evento.

As coordenadorias municipais de Proteção e Defesa Civil já reportaram alguns danos relacionados à queda de granizo, vendavais e enxurradas. As equipes do Estado seguem atuando em apoio às comunidades atingidas e às prefeituras para o levantamento dos locais afetados e a avaliação da extensão dos danos.

A equipe da Sala de Situação e do Centro de Operações da Defesa Civil estadual segue monitorando o avanço da zona de baixa pressão que vem provocando chuvas intensas, granizo e vendavais. Além disso, permanece emitindo alertas à população.

A orientação é de que as pessoas se protejam, busquem informações junto à Defesa Civil de seu município e sigam as orientações – especialmente quem mora em áreas de risco, como nas proximidades de rios e em encostas com risco de desmoronamento.

Durante a vigência dos alertas, a recomendação é de que as pessoas permaneçam em casa, se possível. Assim, evita-se a exposição a situações de risco. Para receber os alertas relacionados à sua região, envie um SMS com o número de seu CEP para o telefone 40199.

Texto: Ascom Seduc e Defesa Civil