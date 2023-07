Lançamento do Monitoramento das Obras Escolares ampliou atuação da Comissão de Educação

O lançamento do Sistema de Monitoramento das Obras Escolares na rede pública de ensino gaúcho, projeto elaborado no primeiro semestre deste ano pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, amplia a interação com a comunidade escolar. O colegiado é presidido pela deputada Sofia Cavedon (PT).









A proposta de monitoramento das obras escolares foi apresentada na primeira reunião ordinária da Comissão (28/02) e aprovada por unanimidade pelos deputados presentes. O Monitoramento Online é um instrumento que permitirá às comunidades escolares acompanharem as obras e se manifestarem sobre necessidades, visando atualizar a situação de cada escola. O projeto, desenvolvido em parceria com o Departamento de Tecnologia e Informação (DTI) do Legislativo Gaúcho, possibilitará também que a sociedade tenha acesso à pesquisa realizada pela Comissão sobre a situação das obras a partir das informações das 176 escolas do Rio Grande do Sul, identificadas pelo Executivo como em situação crítica e que receberam recursos.

O lançamento ocorreu em maio, juntamente com o primeiro balanço de atividades, que foi entregue para a Secretária de Obras Públicas do RS, Izabel Matte. No início de julho, a deputada Sofia Cavedon fez um relato do conteúdo do portal e a entrega do segundo balanço para a promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do RS, Cristiane Corrales.

Reuniões

A Comissão reuniu-se 18 vezes no semestre e promoveu 20 audiências públicas. Os deputados aprovaram seis pareceres a proposições parlamentares, sendo dois deles em tramitação conclusiva (quando não há necessidade de ir a votação no plenário da Casa).

O período de Assuntos Gerais das reuniões também deu espaço para debater uma série de assuntos, listados a seguir: Desafios do Ano Letivo de 2023 com participação das entidades representativas da educação; apresentação do Projeto de Robótica realizado há 16 anos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Heitor Villa-Lobos, na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre; fechamento de turmas de Educação de Jovens e Adultos nas escolas da rede estadual de ensino; a situação das Casas dos Estudantes; a greve dos professores municipais de Guaíba; a situação da multisseriação da EEEB Sagrada Família do município de Morrinhos do Sul.

E ainda a Educação Profissional, Científica e Tecnológica no RS: o papel dos Institutos Federais na inclusão social e no desenvolvimento territorial; problemas estruturais nas Escolas Estaduais situadas no bairro Partenon, em Porto Alegre; oitiva sobre o afastamento do diretor da EEEB Érico Veríssimo de Jacutinga; relato da situação da Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Kame Mre Kajaukae, de área indígena Kaingang, de Carazinho; apresentação do projeto “As Garotas de Vermelho” das estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Saint Hilaire, da Lomba do Pinheiro, Porto Alegre; a descontinuidade dos programas de pós-graduação na Unisinos (Comunicação) e PUCRS (Serviço Social); a situação do Programa Pró-Cultura, principal meio de financiamento da cultura do Estado; as dificuldades dos Cotistas desligados da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a apresentação do Projeto “Somos todos Educação”: auxiliares de educação infantil do município de Pelotas.

Já as 20 audiências trataram de temas como o Novo Ensino Médio; o Sistema Pró-Cultura da Secretaria de Estado da Cultura do Governo; os desafios do atendimento na Educação Infantil e a potencialidade do Regime de Colaboração; o reajuste salarial determinado pela Portaria nº 17 de 16 de janeiro de 2023 e a sua aplicação nas Redes Municipais e Rede Estadual de Ensino do RS; a valorização dos professores de educação infantil; a situação da alimentação escolar, da falta de cozinheiras, de auxiliares de cozinha e de problemas estruturais nos refeitórios das escolas da Rede Estadual de Ensino; a municipalização de seis escolas estaduais localizadas no município de Esteio; a segurança nas escolas da Rede Estadual de Ensino; a falta de vagas nas escolas e creches de Porto Alegre, especialmente da Restinga e Extremo Sul da capital.

O colegiado também debateu o tombamento do Memorial Luiz Carlos Prestes, localizado em Porto Alegre; a necessidade de implementar medidas e políticas públicas de combate e prevenção a ataques de violência e homicídios nas escolas públicas no município de Ijuí/RS; a revitalização do Porto Mauá, em Porto Alegre; a proposta de Parceria Público-Privada e do Plano de Ocupação da Metalúrgica Abramo Eberle SA (Maesa), de Caxias do Sul; a situação salarial, previdenciária e de saúde dos aposentados do serviço público do RS; a proposta de expansão do Instituto Federal Farroupilha, a partir dos municípios de Ijuí, Santa Maria, São Luiz Gonzaga, Santiago.

Cultura

Neste período, o colegiado reativou o Grupo de Trabalho Interinstitucional da Cultura junto à Assembleia para divulgar a Lei Paulo Gustavo, monitorar sua aplicação e apoiar aos municípios que ainda não contam com sistemas de culturas instituídos, renomeado como Grupo de Trabalho (GT) Articula Lei Paulo Gustavo. O GT realizou promoveu audiências e reuniões sobre o tema nos municípios de Porto Alegre, Novo Hamburgo, Portão, São Leopoldo, Taquara, Sapiranga e Rio Grande.

Composição

A Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia é composta, como titulares, pelas deputadas Adriana Lara (PL), Eliana Bayer (Republicanos), Silvana Covatti (PP) e Sofia Cavedon (PT), presidente, e os deputados Elizandro Sabino (PTB), Felipe Camozzato (Novo), Leonel Radde (PT), Luciano Silveira (MDB), Luiz Marenco (PDT), Neri, o Carteiro (PSDB), Prof. Claudio Branchieri (Podemos) e Rafael Braga (MDB).



As reuniões acontecem às quintas-feiras, às 9h, na Sala Salzano Vieira da Cunha, 3º andar do Palácio Farroupilha. Veja mais informações na página da Comissão no site da AL.