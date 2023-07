Lideranças da URI Erechim lamentam morte do primeiro coordenador do Curso de Farmácia

O morador da casa número 375 da Rua Candido Cony completou 88 anos no último dia nove de março. O sexto e último dos seis filhos do casal Alcebíades e Amália Fontana Bianchi, Antônio Arnaldo Bianchi nasceu duas semanas antes da instalação do município de Getúlio Vargas ocorrida no dia 24 de março de 1934. Fotos: Divulgação AFR Aposentado da Secretaria de Estado da Fazenda, aonde ingressou por concurso público no cargo de Técnico do Tesouro, o Seu Arnaldo, como é chamado, recebe com frequência pesquisadores, estudantes, professores e amigos em busca de informações acerca da história local. É raro o visitante sair sem respostas, e na maioria das vezes elas são enriquecidas por fotografias, recortes de jornais e revistas da época que compõe o acervo do anfitrião. Ao invés de um vaso de flores a mesa da sala de jantar da residência é coberta de álbuns de fotografias e pastas com documentos. Como as visitas são frequentes nem todo o acervo é recolocado de volta na estante, que também acomod