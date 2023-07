MDB mobiliza militantes, dirigentes e pré-candidatos de seis regiões em Erechim

Focado nas eleições de 2024, o MDB gaúcho segue percorrendo o Rio Grande do Sul para preparar o partido ao desafio eleitoral do próximo ano. Nesta quinta-feira, 20 de julho, líderes da legenda desembarcaram em Erechim para a 2ª edição da série de encontros macrorregionais “Mobiliza 15, semear trabalho, partilhar conquistas”, quando participaram cerca de 400 correligionários.





Encontro ocorreu na noite de quinta-feira (20).





No total, seis Coordenadorias Regionais foram contempladas pela edição. São elas Alto Uruguai, Grande Passo Fundo, Grande Soledade, Médio e Alto Uruguai, Nordeste e Zona da Produção. Juntas, as seis regiões somam 33 prefeitos, 27 vices, 256 vereadores, 123 municípios e 821,2 mil eleitores.

Com a meta de manter o protagonismo político em solo gaúcho, o presidente do MDB-RS, prefeito Fábio Branco, abriu o encontro valorizando o trabalho da militância. Ressaltou que o papel dos filiados na mobilização para as eleições municipais sempre foi um diferencial para as conquistas eleitorais do partido.

O presidente enfatizou ainda que o Diretório Estadual atuará de forma estratégica para assegurar cabeça de chapa no maior número de municípios possível. “Temos estratégia de garantir presença nos maiores colégios eleitorais pelo fato de essa tomada de posição refletir também em participação eleitoral nas menores cidades. Mas estaremos trabalhando de forma coletiva em todo o estado”, anunciou Branco.

Ainda que preliminar, as seis coordenadorias da macrorregião já começaram a mapear as pré-candidaturas às chapas majoritária e proporcional. No Alto Uruguai, por exemplo, dos 31 municípios, 19 manifestaram possibilidade de candidatura própria a prefeito. Destes, oito deverão ser reeleições.

Dentre estas reeleições está Erechim, município com 80 mil eleitores e governado pelo MDB. O prefeito Paulo Pólis, que havia governado a cidade em outras duas ocasiões, é potencial candidato.

Eleito em 2020 com 33.188 votos, 58% do total, desta vez fez uma administração voltada especialmente ao social, com foco em educação e saúde.

A candidatura em Erechim serve de reflexo. Num levantamento inicial realizado nas seis regiões, o indicativo de candidatura nas chapas majoritárias já ultrapassa 50%.

Em sua passagem pelo

o vice-governador Gabriel Souza destacou as reformas estruturantes realizadas no Estado nos últimos anos com a contribuição fundamental do MDB. “São reformas que oportunizaram - e seguem oportunizando - investimentos inéditos no RS. Precisamos seguir organizados e mobilizados para garantir ainda mais recursos e melhorias para as nossas cidades”, conclamou Gabriel.

Líderes históricos do partido, o ex-senador José Fogaça e o ex-governador José Ivo Sartori usaram as suas respectivas manifestações para fazer uma reflexão sobre o papel da legenda. “A força do MDB está nos municípios. A nossa história tem credibilidade e tradição política, especialmente na atuação realizado pelos prefeitos, vices, vereadores. Vamos olhar para a nossa história e resgatar a identidade do MDB”, disse Fogaça.

Assim como Fogaça, Sartori enalteceu a história do partido e a sua contribuição com a sociedade. “O nosso MDB fez a história desse país e essa trajetória precisa ser recuperada com determinação, postura e trabalho”, defendeu Sartori.

Além do debate político, a série

também é voltada para a preparação dos militantes e potenciais candidatos às eleições de 2024. Nesta edição de Erechim foram palestrantes os consultores jurídicos do MDB, Milton Cava e Mariana Steinmetz, a cientista política e fundadora do Instituto Pesquisa de Opinião (IPO), Elis Radmann, e o jornalista e publicitário da Critério, Resultado em Opinião, Giuliano Thaddeu. Eles falaram, respectivamente sobre direito eleitoral, posicionamento político e campanha digital.

A primeira edição do Mobiliza 15, comandado pelo presidente do MDB-RS, Fabio Branco, contou com a presença de líderes como o vice-governador Gabriel Souza, o presidente da Assembleia Legislativa, Vilmar Zanchin, o ex-governador José Ivo Sartori, o ex-senador e vice-presidente do MDB-RS, José Fogaça, o secretário de Assistência Social do Estado, Beto Fantinel, o deputado federal Osmar Terra e os presidentes da JMDB, Norton Soares (nacional) e Fifo Parenti (estadual).

Também os coordenadores Fifo Parenti (Alto Uruguai), Arlindo Lopes (Grande Passo Fundo), Paulo Cattaneo (Grande Soledade) e Carlos José Picolotto (Nordeste), e os representantes do Médio e Alto Uruguai, Cristiano Gnoatto, e da Zona da Produção, Gilson de Carli.

