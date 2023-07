Mercado imobiliário será tema de evento na UFFS

Atividade ocorre no dia 11 de julho e será ministrada pelo arquiteto e urbanista Rafael Kalinoski, egresso da UFFS, professor universitário e doutorando em Gestão Urbana pela PUCPR









A Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) Campus Erechim inicia, neste mês de julho, a terceira edição do projeto “A cidade de Erechim no século XXI: adensamento, expansão e dinâmica imobiliária - Repensando a região e a cidade”. A iniciativa visa a difusão de informações e conhecimentos sobre o crescimento e a expansão da cidade de Erechim e o diálogo acerca da dinâmica imobiliária, seus reflexos na sociedade e percepções dos participantes.





No dia 11 de julho, às 17h, no Auditório do Bloco dos Professores, haverá a primeira exposição temática de 2023. Na ocasião, o arquiteto e urbanista Rafael Kalinoski, egresso da UFFS, abordará o tema “Mercado imobiliário: métodos para entender a relação entre localização e produto”. Rafael é mestre em Planejamento Urbano pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), doutorando em Gestão Urbana pela PUCPR e professor no Centro Universitário de Tecnologia de Curitiba e no Instituto de Administração Pública da Prefeitura de Curitiba.





Serão discutidos quais atributos urbanos atraem ou afastam determinados tipos de produtos imobiliários de determinados locais da cidade. A temática é relevante para arquitetos, planejadores e demais envolvidos no ramo imobiliário, pois oferece reflexões sobre os desafios do direito à cidade e sobre possibilidades de posicionamento no mercado profissional, principalmente no mercado imobiliário. A atividade é aberta a todos os interessados.





A previsão é de que o projeto realize mais quatro exposições temáticas ao longo do ano. Os temas e datas ainda estão em fase de definição.





*Créditos da arte anexa: Divulgação.









Wagner Lenhardt

Jornalista

Assessoria de Comunicação (Ascom)