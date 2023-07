Mercopar define o ESG como tema de sua 32ª edição

Com crescimento de 18,75% de área, totalizando 38 mil metros quadrados, maior feira de inovação industrial da América Latina será realizada de 17 a 20 de outubro, em Caxias do Sul

A Mercopar 2023 definiu o ESG como tema da sua 32ª edição. Os princípios e boas práticas ambientais, sociais e de governança corporativa irão permear os conteúdos dos quatro dias de programação da maior feira de inovação industrial da América Latina, promovida pelo Sebrae RS e pela Fiergs de 17 a 20 de outubro, no Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul. As novidades não param por aí: o evento irá incorporar este ano seis mil metros quadrados de área construída, totalizando 38 mil metros quadrados, um crescimento de 18,75% em relação ao ano passado.

“A Mercopar hoje é um evento consolidado no calendário econômico do Estado, ganhando cada vez mais projeção nacional, com números expressivos e que demonstram o seu crescimento ano após ano. Em 2023, vamos fortalecer ainda mais sua vocação como um evento gerador de negócios e fonte de conteúdo técnico de valor”, destaca o presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae RS, Luiz Carlos Bohn.

Em 2022, uma edição histórica da feira reuniu 512 expositores - sendo 80 startups - e gerou um número recorde de R$ 430 milhões em negócios, um crescimento de 77% em relação ao ano anterior. Foram mais de 35 mil visitantes e de 200 horas de conteúdo durante os quatro dias do evento que possui foco voltado para a geração de negócios e promoção de conteúdo de segmentos como metalmecânico, tecnologia da informação, energia e meio ambiente, borracha, automação industrial, plástico, eletroeletrônico, movimentação e armazenagem.

“A Mercopar é uma feira de inovação industrial que ocorre de forma ininterrupta desde a sua primeira edição, o que demonstra a força e a importância das empresas gaúchas na cadeia produtiva industrial. Hoje temos soluções e oportunidades que estão conectadas àquilo que há de mais inovador do mercado global”, salienta o presidente do Sistema Fiergs, Gilberto Porcello Petry,

Mais informações: www.mercopar.com. br