Painel permite consultar a situação do saneamento da sua cidade

O Instituto Trata Brasil lançou recentemente uma importante ferramenta de informação sobre a situação do saneamento nas cidades brasileiras. Trata-se do Painel Saneamento Brasil onde os cidadãos podem consultar a situação dos locais onde moram e verificar se possuem o atendimento apropriado em relação ao saneamento.





O portal disponibiliza informações sobre saneamento básico, mas também mostra os impactos sociais, econômicos e ambientais da falta deste serviço, bem como os benefícios quando os serviços chegam de forma apropriada. Permite que o cidadão tenha acesso fácil aos dados de diferentes localidades, desde Municípios, Estados e Regiões Metropolitanas e, também, compare localidades e indicadores de saneamento ligados a saúde e renda, educação, valorização imobiliária, impactos ao turismo, entre outros.

A proposta é o Painel trazer indicadores dos 839 municípios com população acima de 50 mil habitantes, iniciando pelas 200 maiores cidades em abril de 2019.

Possibilidades de navegação do Painel

Acessar indicadores de acesso à água tratada, coleta e tratamento dos esgotos, perdas de água potável de diferentes localidades do Brasil;

Conhecer impactos à saúde provocados pela falta de saneamento nas cidades;

Acessar os benefícios econômicos e sociais do saneamento (renda, turismo, setor imobiliário, educação e saúde) nas diferentes localidades;

Explorar a base de dados para cruzar diferentes indicadores e utilizá-las para fins acadêmicos, jurídicos, operacionais, dentre outros;

Estrutura do Painel Saneamento Brasil

Trata-se de um portal com informações dos 839 municípios com população acima de 50 mil habitantes e todos os municípios das 21 regiões metropolitanas que pertencem ao universo de análise.

* Municípios menores de 50 mil habitantes não terão seus indicadores no portal.

As informações disponíveis no Painel Saneamento Brasil são dados oficiais trabalhados pelas consultorias que contribuem com o projeto. O Instituto Trata Brasil e seus consultores apenas reproduzem as bases de dados oficiais, nacionalmente utilizadas e reconhecidas (SNIS, IBGE, dataSUS, etc.). Para as informações novas e que envolvem cálculos, o Painel Saneamento Brasil oferece notas técnicas que detalham e dão transparência às metodologias adotadas.

Sobre o Trata Brasil

O Trata Brasil é uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) que surgiu em 2007 com foco nos avanços do saneamento básico e na proteção dos recursos hídricos do país. Se tronou uma fonte de informação ao cidadão para que reivindique a universalização deste serviço mais básico e essencial para qualquer nação.O ITB produz estudos, pesquisas e projetos sociais visando conscientizar o cidadão comum do problema e, ao mesmo tempo, pressionar pela solução nos três níveis de governo. A proposta é que todos conheçam a realidade do acesso à água tratada, coleta e tratamento dos esgotos e busquem avanços mais rápidos.

