Pioneirismo em cirurgia robótica mamária: Hospital de Clínicas é o segundo centro brasileiro e o primeiro rio-grandense a sediar procedimento de mastectomia robótica.

O da Vinci X, robô cirúrgico disponível no Centro Regional de Cirurgia Robótica do Hospital de Clínicas de Passo Fundo, se destaca pela resolutividade e aplicação em procedimentos considerados de alta complexidade. No mês de julho, o HCPF foi o primeiro centro no Rio Grande do Sul a sediar um procedimento de mastectomia robótica e o segundo centro no Brasil a realizar este tipo de procedimento.“No Brasil atualmente 2 centros médicos já realizaram este procedimento, em Curitiba/PR e Passo Fundo/RS. Ainda são poucos centros médicos no mundo que já executaram esta cirurgia.” explicou o mastologista Dr. Rafael Martini, cirurgião responsável por este procedimento no Hospital de Clínicas. O especialista evidencia quais os diferenciais da cirurgia robótica de mama em relação aos métodos tradicionais. “A mastectomia pela robótica é realizada por uma cicatriz na linha axilar, ou seja, ficando distante da mama, consequentemente, além da questão estética, é esperado uma redução das intercorrências com esta nova modalidade. Além disto, pode favorecer uma menor agressividade da reconstrução mamária, permitindo a reconstrução com prótese pré-peitoral, pelo fato de a cicatriz ficar distante da mama.” esclareceu Dr. Rafael Martini. A equipe envolvida neste procedimento contou ainda com o Dr. José C. Linhares, primeiro profissional a realizar esta técnica no Brasil, além do mastologista assistente Dr. Rodrigo Bernardes e dos mastologistas Dra. Lilian Canal e Dr. Arthur Ferreira. Também integrou a equipe o cirurgião plástico Dr. Francisco Bittencourt, responsável pela reconstrução mamária pós mastectomia. A mastectomia robótica é considerada uma técnica recente e sua indicação está relacionada aos casos de diagnóstico precoce ou cirurgias redutoras de risco. A atualização profissional é fundamental nesta área, aplicando-se qualificação específica para que estes procedimentos possam ser realizados. “Primeiramente foi necessário a realização do curso de certificação em cirurgia robótica pela Santa Casa de Porto Alegre. Posteriormente realizei curso específico em cirurgia robótica mamária em Turim/Itália com o mastologista que desenvolveu a técnica de mastectomia robótica, Dr. Antonio Toesca.” revelou Dr. Rafael.