Plenário apreciou e aprovou 58 proposições no primeiro semestre de 2023

No primeiro semestre de 2023, o plenário do Parlamento gaúcho apreciou 58 matérias, aprovando todas elas (57 proposições e um veto do Executivo que foi aceito) em 15 sessões deliberativas. No total, foram realizadas 68 sessões no período, sendo 60 sessões ordinárias, duas extraordinárias, quatro solenes e duas especiais.





As sessões solenes foram de posse dos deputados e eleição da Mesa da 56ª Legislatura em 31 de janeiro; alusiva ao Dia Internacional da Mulher em 8 de março; referente ao aniversário de instalação da ALRS em 19 de abril; e alusiva ao Dia Internacional dos Trabalhadores em 26 de abril. Em 14 de fevereiro, houve sessão especial de comparecimento do governador Eduardo Leite e, em 31 de maio, o então procurador-geral de Justiça, Marcelo Lemos Dornelles, fez a prestação de contas do Ministério Público referente ao ano de 2022. Entre as matérias que mais geraram debates na tribuna estão as do Poder Executivo. A principal diz respeito ao projeto de reestruturação do IPE-Saúde ( PLC 259 2023 ), aprovada por 36 votos a 16. Na data prevista para a votação em plenário, em 20 de junho, todas as entradas da ALRS amanheceram bloqueadas por servidores públicos que protestavam contra as mudanças previstas no texto. Com a manifestação, parlamentares e servidores da Casa não conseguiram acessar o local, o que impediu a realização das atividades de comissões pela manhã e da sessão ordinária no começo da tarde. Após os deputados conseguirem entrar no Palácio Farroupilha pelo acesso do Teatro Dante Barone, com o auxílio da Brigada Militar, eles resolveram apreciar a matéria em sessão extraordinária naquela mesma tarde e sem a presença de público nas galerias do Plenário 20 de Setembro. Além do projeto do IPE-Saúde, também foram intensamente discutidos pelos parlamentares os projetos do Executivo relativos ao reajuste do subsídio do magistério ( PL 139 2023 ) e à ampliação do prazo de validade dos concursos públicos em função da pandemia ( PLC 182 2023 ), aprovados em abril; e a da LDO para 2024 ( PL 255 2023 ), aprovada em julho. Outro destaque nas votações do semestre foram os quatro projetos de lei que trataram do reajuste do subsídio de integrantes do Poder Judiciário ( PL 115 2023 ), do Ministério Público ( PL 116 2023 ), da Defensoria Pública ( PL 117 2023 ) e do Tribunal de Contas do Estado ( PL 126 2023 ), que foram a plenário em maio sendo aprovados. As matérias chegaram a ter sua apreciação postergada em uma semana para que os parlamentares acordassem emendas supressivas em relação à automaticidade do reajuste. De origem parlamentar, o projeto que mais gerou debates foi a PEC 295 2023 , do deputado Rodrigo Lorenzoni (PL) e outros 19 parlamentares, que institui a que institui a proteção dos símbolos do RS (bandeira, hino e brasão). A proposta demorou três sessões, entre junho e julho, para ter seu processo de votação concluído, sendo aprovada, em 1º turno, por 38 votos a 13 , com uma emenda. Além das manifestações inflamadas dos parlamentares na tribuna, a matéria acirrou os ânimos também dos manifestantes contra e a favor da PEC que acompanharam a votação nas galerias do plenário. Tribuna Popular

Ao longo do primeiro semestre, quatro entidades utilizaram o período da Tribuna Popular da sessão plenária. Realizada no início da sessão plenária da primeira quinta-feira de cada mês, a Tribuna Popular permite a representantes de entidades da sociedade civil a realização de pronunciamentos na tribuna do Legislativo pelo tempo de 10 minutos. Em março, representante da da Oscip Guayí abordou o Dia Internacional da Mulher. Em abril, foi a vez do Sindicato dos Servidores do Ministério Público do RS falar sobre a democratização do MP. No mês de maio, o Conselho Comunitário por Segurança Pública de Torres destacou a saúde no litoral. E, em junho, a privatização da água e do saneamento público em Porto Alegre foi o tema de representante do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre. Sessões no Memorial do Legislativo

No mês de agosto, as sessões do Parlamento gaúcho serão realizadas no Memorial do Legislativo em função de obras de manutenção no Plenário 20 de Setembro. A medida foi aprovada na última sessão deliberativa do semestre ( PR 7 2023 ). Em caso das obras ultrapassarem o período previsto, a Mesa Diretora poderá prorrogar o prazo de realização das sessões no Memorial. Gravação e Registro

A Divisão de Gravação de Áudio e Registro de Eventos registrou 447 atividades da ALRS, entre eventos de comissões parlamentares, sessões plenárias e outros eventos institucionais. No total, foram mais de 622 horas de gravações.