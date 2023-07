Presentes para o Dia dos Pais 2023: 10 livros para surpreender

inda não decidiu o presente para o Dia dos Pais? A Literare Books International preparou uma lista com 10 dez livros incríveis para inspirar você.





Há seleções para todos os gostos e faixas de preços, em versão impressa e digital, disponíveis em diversas livrarias físicas e plataformas digitais. Confira:

George Orwell: A revolução dos bichos + Um pouco de ar, por favor (livro 2 em 1)

Dois clássicos da literatura reunidos em uma única obra! “A REVOLUÇÃO DOS BICHOS” foi considerado pela revista Times um dos 100 melhores da língua inglesa. Esta fábula narra a insurreição dos animais de uma fazenda contra seus donos, em busca de uma vida mais livre e igualitária. Porém os ideais que guiaram a revolução acabaram sufocados por uma tirania imposta de forma tão cruel quanto as exercidas pelos humanos. Publicado em 1945, o texto é uma sátira sobre o totalitarismo, mais especificamente à ditadura stalinista estabelecida na Rússia e, mesmo após as profundas mudanças políticas ocorridas ao longo das décadas seguintes, esta obra-prima se mantém atual, relevante e cheia de significados ao abordar temas atemporais e universais. A obra “UM POUCO DE AR, POR FAVOR!” narra a história de George Bowling, um homem de meia idade insatisfeito com seu trabalho, em crise no casamento e aflito com a aproximação da Segunda Guerra Mundial. Ao ganhar uma quantia inesperada de dinheiro, Bowling decide usá-la em uma viagem para a cidade onde cresceu, com o objetivo de resgatar os bons momentos vividos em sua infância. Porém a realidade com a qual se depara é mais dura e desoladora do que poderia imaginar.

A grande lição de Steve Jobs, Maurício Sita

Já imaginou poder conhecer o que estava por trás de uma das mentes mais brilhantes? A obra tem o objetivo de catalogar e submeter à análise e reflexão do leitor aquilo que o autor, o mestre em psicanálise clínica, Mauricio Sita, entende como as grandes lições de Steve Jobs. Não é uma biografia, é um livro que fala como era o processo criativo e de inovação dele na vida pessoal e nos negócios, mostra os inúmeros feitos de Steve e como ele venceu as improbabilidades, driblou uma existência fadada ao fracasso e a normalidade, além de mostrar como ele nos inspirou à desobediência. Jobs questionava de forma profunda os porquês da obediência. Em todos os capítulos, o leitor poderá aprender mais sobre o brilho, a paixão e a energia de Steve, que sempre foram fontes de incontáveis inovações que enriqueceram e melhoraram a vida de vários indivíduos e milhares de empresas.

O Deus da filosofia: Deus existe?, Chileno Gómez

Deus existe? Dentre todas as perguntas que permeiam a existência humana, definitivamente a questão sobre a existência de Deus tem sido uma das mais debatidas na história. O objetivo dessa obra não é buscar nenhuma resposta definitiva ou objetiva com relação ao conceito de Deus. Muito pelo contrário, busca instigar a curiosidade do leitor, exercitar sua capacidade argumentativa e inquietar o que talvez tenha por verdade. O autor e professor Chileno Gómez propõe percorrer o caminho da construção do conceito de Deus aos que desejam ingressar nos estudos filosóficos.

O futuro da internet: Metaverso, Juliana Serafim e Santiago de Bem

Com uma linguagem acessível, que compreende do leigo ao especialista em TI, o livro “O futuro da internet: Metaverso” apresenta o futuro da internet para que você, leitor, consiga entender melhor este novo universo e sair na frente. Os autores Juliana Serafim e Santiago de Bem explicam como ele está funcionando no momento, quais empresas estão usando, como você pode começar, além de informações relevantes a respeito da LGPD (Lei de Proteção de Dados) no metaverso, assim quais os impactos para o futuro, e muito mais. De muitas maneiras, o metaverso atua como uma continuação do mundo real, em que muitas atividades que podem ser realizadas na vida real agora se estendem ao metaverso. Mergulhe neste livro e entenda que o metaverso não é um espaço digital, mas vários espaços e experiências digitais que estão sendo criados pelas empresas para oferecer experiências digitais mais realistas e imersivas.

Nunca mais perca uma venda em hipótese nenhuma, André Zem

Construa na sua mente o poder de fazer alguma coisa diferente para fechar a venda. Essa é a proposta da obra best-seller, que está em sua edição ampliada e atualizada, que é um verdadeiro manual para todos que querem obter resultados extraordinários no mundo das vendas. O autor André Zem, empresário e palestrante, conta histórias que envolvem o leitor, exemplificam situações adversas do varejo e mostram como se destacar entre os concorrentes. As histórias compiladas neste livro tratam de estratégias de venda e motivação, uma verdadeira injeção de ânimo para o seu negócio. Situações estas que o autor presenciou ou vivenciou e que se transformam em belas lições de vida e do mundo comercial.

Os segredos da cabala para o seu negócio, Rabino Dor Leon Attar

Neste cativante livro, o renomado Rabino Dor Leon Attar leva os leitores a uma fascinante jornada pelos ensinamentos e práticas da Cabala judaica, revelando como eles podem ser aplicados no mundo empresarial. Com sua profunda compreensão da sabedoria judaica, o Rabino explora os conceitos fundamentais da Cabala e sua conexão com o mundo dos negócios e demonstra como os princípios cabalísticos podem impactar positivamente a maneira como nos relacionamos com os outros, ressaltando que isso é fundamental para determinar o nível de sucesso que podemos alcançar. Nas páginas desta obra, os leitores encontrarão não apenas um conhecimento profundo sobre a Cabala, mas também ferramentas práticas para melhorar seus relacionamentos pessoais e profissionais.

O Alkaguírio, Gabriel de Almeida

O protagonista desta obra, Maxsuz Argin, é um hizo (príncipe) de apenas 15 ciclos (anos) de idade e acaba de ser nomeado nauri, líder militar de sua nação, Métis, no continente de Akasir. A caminho de uma de suas provações, conhece um homem misterioso, dono de habilidades ocultas e fantásticas. Pouco tempo depois, Maxsuz e sua amiga Marulin encontram um artefato há muito escondido: uma pálida espada com inscrições indecifráveis e imenso poder. Junto com o homem misterioso, a dupla terá que desvendar os segredos do passado mais remoto de seu mundo, Seratus, e investigar a sombria, antiga e esquecida ordem de guerreiros místicos, os alkaguírios, e a organização sombria chamada Kolídora. Este é o primeiro livro da saga “Vultos de Cinza” que traz um desafio: o futuro de Métis depende de dois jovens e não faltarão inimigos dispostos a impedi-los.

O moinho que derrotou Dom Quixote, Luiz Vadico

Já ouviu falar de uma obra na qual o escritor se dirige o tempo todo ao leitor? E que não conta apenas uma estória, mas várias? E do qual tudo o que ele conta, primeiro contou para o mundo? E no qual, do digital, ele fez analógico? E, além de falar apenas contigo, leitor(a), ele também é o personagem? O título do livro veio de uma frase do autor Luiz Vadico, historiador e doutor em Multimeios, perdida entre muitas, mas cheia de verdade: “Eu sou o moinho de vento que derrotou Dom Quixote!”. Pensado e estruturado nos mínimos detalhes, o livro segue a lógica da montagem dos documentários televisivos. Ao invés de imagens, textos. Em vez de uma única estória, uma linha do tempo com idas e vindas, dias, horários, meses e anos. E, ao final, um personagem dado à sua interpretação. Aqui você encontrará receitas: as existenciais, as de Coconut e as de misto-quente. O conteúdo é distribuído de forma completamente desigual, mas proposital. Textos muito curtos, textos muito longos, crônicas, micro-contos, poesias, fábulas. Se perguntasse ao autor, ele diria que é um romance de um personagem só. Ninguém lhe dirá como o protagonista é, você mesmo o conhecerá. Narcisismo contemporâneo ou uma poética da solidão? Ainda assim, um romance. Uma ruptura!

Mergulhando de mochila, Paulo Milton

A obra virou best-seller em menos de seis meses após seu lançamento, estando na lista dos mais vendidos da Veja e PublishNews. É um convite à reflexão, à jornada interna que o viajante faz ao sair da sua zona de conforto para novos lugares, em busca do desconhecido. Os desafios impostos por diferentes situações, locais e pessoas levaram o autor a relacionar-se de outro modo, a quebrar paradigmas, preconceitos, entender e enxergar novos horizontes.

Vivendo entre homens e anjos, Leandro Augusto

O equilíbrio da vida entre dois mundos é o que propõe esta obra, de autoria de Leandro Augusto. Segundo ele, cada um é responsável pelos seus próprios atos, o que você faz determina o tipo de pessoa que deseja ser. Atualmente, muitos preferem seguir pelo caminho mais fácil, porém, vão se afastando de Deus, esquecendo que devemos gratidão e respeito a Ele. Por meio deste livro, o autor instrui cada leitor, em seu livre-arbítrio, que deseja ou aceita entender melhor sobre a questão da conduta de cada um e os motivos que podem levar para o lado obscuro da vida e, através destes conselhos de grande valia, fazer com que o leitor entenda e que se possa compreender a si mesmo. Com linguagem acessível e de fácil compreensão, a obra tem a finalidade de abrir e iluminar a mente e, sobretudo, o coração de todos. Uma verdadeira ferramenta de instrução, inspiração e reflexão para todos os dias, sendo eficiente ao leitor naqueles momentos em que mais precisa.

