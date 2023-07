Presidente da Assembleia recebe investidores de São Paulo

Na tarde desta terça-feira (18), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Vilmar Zanchin, recebeu um grupo de investidores paulistas que está no Estado para conhecer os potenciais competitivos do Rio Grande do Sul. Líderes de segmentos como saúde, indústria farmacêutica, engenharia, alimentação e logística, os empresários cumprem uma série de agendas promovidas pelo Grupo Voto dentro das atividades do Brasil de Ideias.





“Atravessamos uma grave crise financeira, mas, com muito trabalho, conseguimos colocar as contas do Rio Grande do Sul em dia. Hoje temos uma realidade propícia para novos investimentos”, destacou Zanchin. Estiveram no encontro Karim Miskulin e Laura Regenin do Grupo Voto; Andreia Lima, da VTCLog; Humberto Cançado, da VoeTur; Márcio Menezes e Fábia Pesaro, da BK Consultoria; Arthur Glugoski, da Ferrero; Thiago Coité, do Banco Master, e Leonardo Figueiredo, da empresa Em Um Piscar de Olhos.