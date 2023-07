Presidente Zanchin propõe inclusão de eixo Educação no Cresce/RS

Na 14º reunião do Cresce/RS, realizada na manhã desta sexta-feira (7) no Memorial do Legislativo, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Vilmar Zanchin, propôs ao colegiado que seja criado um quarto eixo de monitoramento no programa. Com sua gestão voltada para a qualificação do ensino, Zanchin sugeriu que o tema da educação passe a compor os eixos monitorados pelo grupo. Desde sua implantação, o Cresce/RS é dividido nos eixos infraestrutura e logística, desburocratização e fomento dos bancos públicos.





“O desenvolvimento econômico e social passa pela educação. Precisamos preparar nossos jovens para o mercado de trabalho, para atender as demandas geradas pela transformação tecnológica. Caso o eixo sugerido seja aceito pelo colegiado, vamos apresentar uma série de ações a serem acompanhadas”, justificou Zanchin. Lançado pelo deputado Luís Augusto Lara em 2019, durante sua atuação como chefe do legislativo gaúcho, o programa foi mantido pelos presidentes que o sucederam, deputados Ernani Polo, Gabriel Souza, Valdeci Oliveira e Vilmar Zanchin.

O objetivo do Cresce/RS é unir o poder público e a iniciativa privada em torno do desenvolvimento do Rio Grande do Sul. O grupo é composto por chefes dos Poderes, presidentes de federações empresariais, reitores de universidades públicas e privadas, órgãos de fiscalização e controle e entidades civis organizadas.