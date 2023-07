Professor de História desvenda origem de pratos exóticos do Pará

Culinária do Pará é rica em diferentes referências indígenas; Pedro Rennó,

docente da Plataforma Ferretto , apresenta ingredientes exóticos utilizados na cozinha paraense

Tacacá

A culinária paraense é referência mundial em gastronomia, com diversos pratos típicos que são considerados exóticos, e traz consigo diferentes influências, como a portuguesa e a africana. Mas, das culinárias típicas brasileiras, é a que mais utiliza das tradições indígenas, dos ingredientes até o preparo.



“A culinária paraense mantém a sua tradição de utilizar muitos ingredientes locais, misturados com a influência cultural e também imposição cultural desde o período da colonização, no século 21. Assim, os sabores passaram a ser conhecidos e explorados por europeus nos caminhos que levavam os exploradores às drogas do sertão, que corriam a extensão do rio Amazonas, em busca de novos temperos e frutos, que seriam de grande valor na Europa, chegando a substituir especiarias advindas das índias”, aponta Pedro Rennó, professor de História da Plataforma Ferretto.



Dentre os principais ingredientes está a mandioca, constantemente utilizada nos pratos que mais representam a cultura paraense, sendo cultivada há séculos pelos povos indígenas. Ainda nos dias atuais, segue sendo protagonista em pratos típicos como o Pato no Tucupi. Para essa receita, é utilizado o caldo extraído da mandioca brava, que tem sua coloração amarelada e o gosto ácido, o Tucupi precisa ser cozido de forma lenta para estar adequado ao consumo, pois cru é venenoso.



O Tucupi, quase sempre é utilizado em receitas que também acompanham o Jambu, uma folha típica do Pará que é famosa pela sensação anestésica que proporciona e também o formigamento dos lábios ao consumi-la, quase sempre usada em pratos salgados e bebidas alcoólicas, é uma das grandes protagonistas na culinária paraense.



Mais um prato que reflete muito da cultura paraense, é o Tacacá, feito de tucupi, jambu, camarão e goma de tapioca, é um dos sabores mais populares do estado e pode ser encontrado com facilidade. O Tacacá é um prato tradicional passado por gerações, as tacacazeiras - cozinheiras que tem o tacacá como especialidade - são consideradas Patrimônio Cultural Imaterial de Belém.



“Junto a essas, outros ingredientes foram compondo a mesa paraense ao longo dos séculos, como o açaí - fruta típica brasileira - que no Pará tem grande destaque, sendo usada em diversos pratos e não apenas os que conhecemos nas outras regiões. O paraense costuma consumir de forma salgada, normalmente acompanhando pratos com peixes”, finaliza Rennó.