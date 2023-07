UFFS oferta curso sobre Transtorno do Espectro Autista

Capacitação é direcionada a professores auxiliares ou bi-docentes de estudantes com TEA, bem como pais ou responsáveis por crianças que têm o diagnóstico













Estão abertas as inscrições para o curso de extensão “Diagnóstico, ensino e terapias: discutindo o Transtorno do Espectro Autista (TEA)”, ofertado pela Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) Campus Erechim. A capacitação, gratuita, é coordenada pela professora Sonize Lepke. São ofertadas, no total, 30 vagas.





O curso é direcionado a profissionais que atuam como professores auxiliares ou bi-docentes de estudantes com TEA, bem como pais ou responsáveis por crianças que têm o diagnóstico de TEA. A carga horária total da capacitação é de 20 horas, com atividades presenciais e on-line. Haverá certificação aos participantes. As atividades presenciais ocorrerão na UFFS.





Cronograma





13 de julho, às 19h30 – Abertura e palestra com Melissa Mello (professora do Atendimento Educacional Especializado da rede municipal de Gramado, mãe de adolescente com TEA e mestranda do Programa de Pós-Graduação Profissional em Educação) e com a professora Renata Kelly Arruda (mãe de criança com TEA, ativista e pós-graduanda em Neuropsicopedagogia Clínica).

15 de julho, às 8h30 – Palestra com Bruno Felipe A. Faleiro (professor de Educação Física da Escola de Educação Básica da URI, mestrando do PPGPE).

14 de agosto, às 19h30 – Palestra on-line (Webex) com a fonoaudióloga Beatriz dos Santos Carvalho, doutora em Transtornos da Comunicação Humana pela Universidade Federal de Santa Maria.

17 de agosto, às 19h30 – Palestra com Melissa Mello.

18 e 19 de agosto – Atividade on-line: preenchimento obrigatório do formulário.





Inscrições





As inscrições ocorrem de 7 a 12 de julho pelo e-mail da professora Sonize: sonize.lepke@uffs.edu.br. No e-mail os interessados devem informar se atuam como professor ou se é familiar de pessoa com TEA, além do motivo (interesse) em realizar o curso.





