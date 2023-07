Uniprime Sul participa da Conferência Mundial de Cooperativas de Crédito Evento que reúne representantes de 60 países acontece em Vancouver, no Canadá

O presidente do Conselho de Administração da Uniprime Sul, Antônio Gabriel Teixeira, e o Assessor Técnico do Conselho, Edson Solka, participam da Conferência Mundial de Cooperativas de Crédito – o WCUC 2023, que começou neste domingo (23) e se estende até esta quarta-feira, dia 26 de julho, no West English Bay Room do Vancouver Convention Center, em Vancouver no Canadá.





O presidente da Uniprime Sul, Antônio Gabriel Teixeira (D) e Edson Solka na

Conferência Mundial de Cooperativas de Crédito em Vancouver no Canada







A conferência, que foi aberta na tarde deste domingo (23) com público recorde de 3.000 participantes de 60 países, foi acompanhada por Teixeira e Solka, momento em que houve a apresentação de todos os países que integram o sistema cooperativismo de crédito do Conselho Mundial de Cooperativas de Crédito - WOCCU. “Vancouver é um lugar muito desenvolvido, onde mais de 30% das pessoas têm acesso a produtos do cooperativismo de crédito”, ressaltou o presidente do Conselho da Uniprime Sul.

As palavras adaptação e resiliência estiveram no discurso de abertura da presidente do Conselho da WOCCU, Diana Dykstra, que pediu aos participantes para permanecerem abertos e aprenderem uns com os outros questões de cooperativas de crédito como expansão de membros, desenvolvimento de soluções compartilhadas, prestação de melhore serviços por meio de plataformas digitais e soluções resilientes e inteligentes.

Após a cerimônia de abertura, os participantes se reuniram no Solution Center no WCUC 2023, onde o WOCCU e a Associação Canadense de Cooperativas de Crédito – a CCUA, organizaram uma recepção de boas-vindas e os expositores exibiram seus produtos e serviços. Para os representantes da Uniprime Sul, o momento foi, também, uma grande oportunidade para encontrarem soluções que possam ajudá-los a agilizar, melhorar e expandir as operações da cooperativa que teve recentemente sua área de ação ampliada de 39 para mais de 400 municípios no Estado do Rio Grande do Sul.

Nesta segunda-feira o foco da Conferência continuou a resiliência das cooperativas de crédito, com destaque para o discurso do Estado do Movimento da presidente e CEO da WOCCU, Elissa McCarter LaBorde, uma atualização regulatória internacional e uma sessão de discussão sobre “Promovendo cooperativas de crédito resilientes na Ucrânia”, apresentado pela Fundação Mundial para Cooperativas de Crédito, e, também, iniciaram as palestras patrocinadas pela Desjardins. “Até o momento está sendo debatido fortemente a necessidade de evolução das cooperativas no sentido de buscar sustentabilidade desenvolvendo produtos que cada vez agridam menos o meio ambiente, estimulando muito a criatividade, que é tida como o motor da inovação, e a imaginação, que é considerada a precursora da criatividade”, resumiu Teixeira, agradecendo a oportunidade de representar a Uniprime em evento global do segmento.