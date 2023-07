VIlmar Zanchin participa de conversa com a Federação Israelita

Em um café da manhã na Federação Israelita do Rio Grande do Sul, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Vilmar Zanchin (MDB), apresentou à diretoria executiva da entidade as atividades de sua gestão, que tem como temática Educação para o Desenvolvimento. “Superamos a questão da crise fiscal do Estado, agora precisamos focar em um tema urgente que é a educação”, frisou Zanchin. Além de assuntos voltados para a área educacional, foram debatidos temas como o pacto federativo, a reforma tributária e os seus os impactos no Rio Grande do Sul. Participaram do bate-papo, que aconteceu na manhã desta quarta-feira (19), o presidente da Federação, Marcio Chachamovich; o presidente do Conselho Geral, Sebastian Watenberg; os conselheiros Albert Poziomyck, Altair Toledo e Ricardo Russowski; o vice-presidente de Relações Comunitárias, Regis Radin, e o diretor do departamento Carlo Stilfelmann; o diretor de Relações Institucionais, Kevin Kapel; o diretor do Colégio Israelita Brasileiro, Janio Alves, e o ex-vice-presidente da entidade, Tulio Milman.