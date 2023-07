Webinar das Cidades Digitais reúne Prefeituras da região Norte do Rio Grande do Sul

Barra do Rio Azul, Erechim, e Ibiraiaras mostram como usam a tecnologia para melhorar os serviços prestados ao cidadão





Um encontro virtual nesta terça-feira (18), promovido pela Rede Cidade Digital (RCD), vai reunir prefeitos, gestores e servidores da região Norte do Rio Grande do Sul, às 10 horas, para tratar da modernização dos serviços públicos.

O prefeito de Erechim, Paulo Polis, o prefeito de Barra do Rio Azul e presidente da Amau, Marcelo Arruda, e o Ibiraiaras e Presidente da Amunor, Douglas Rossoni, falam durante o Webinar das Cidades Digitais como as Prefeituras usam a tecnologia para melhorar os serviços prestados ao cidadão.

O encontro virtual, apresentado pela jornalista Valdireni Alves, também contará com a participação do presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) e prefeito de Campo Bom, Luciano Orsi.

Conforme destaca o diretor da RCD, José Marinho, o evento, apresentado pela jornalista Valdireni Alves, busca trazer ideias, políticas públicas disponíveis e modelos implantados nas cidades visando estimular o investimento em tecnologia e inovação.

Desde o início da pandemia, o WebinarRCD tem mostrado, de norte a sul do país, como as administrações municipais têm avançado na implantação de governos digitais e mais eficientes. Mais de duas mil Prefeituras, em 22 Estados, já participaram do evento nos quatro anos da iniciativa. O acervo de soluções para cidades inteligentes está disponível na TVRCD, no Youtube.

“É o espaço para troca de experiências e apresentação de soluções que visam melhorar a eficiência da máquina pública. A pandemia mostrou a necessidade de governos mais digitais e no evento vamos conhecer como as Prefeituras estão buscando se desenvolver por meio da tecnologia”, adianta o diretor da RCD, José Marinho.

As inscrições para o Webinar das Cidades Digitais da Região Norte do Rio Grande do Sul são gratuitas para servidores públicos e representantes de entidades/universidades e podem ser feitas pelo http://sympla.com.br/rcd. O evento tem a parceria da S. Clara Comunicação, 1Doc, System Sistemas de Gestão e Digifred; e o apoio institucional da Famurs, Amau e Amunor.

Serviço

Webinar das Cidades Digitais da Região Norte do Rio Grande do Sul

18/07, às 10 horas

Online e ao vivo

Inscrições gratuitas para servidores públicos, representantes de entidades/universidades: https://sympla.com.br/rcd

Informações via WhatsApp: (41)3015-6812 ou pelo imprensa@redecidadedigital. com.br