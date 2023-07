Webinar das Cidades Digitais reúne prefeitos e gestores da Região Norte do Rio Grande do Sul

Presidentes da FAMURS, AMAU e AMUNOR destacam importância do investimento em tecnologia e inovação no desenvolvimento das cidades





Na manhã desta terça-feira (18), o Webinar das Cidades Digitais da Região Norte do Rio Grande do Sul reuniu prefeitos e gestores públicos para compartilhar como os municípios têm avançado na transformação digital dos serviços públicos. Representantes de 90 prefeituras, de 14 estados diferentes (BA, CE, ES, GO, MG, PA, PR, PB, RJ, RS, RN, RO, SC, SP), assistiram ao encontro online promovido pela Rede Cidade Digital (RCD), que trouxe as ferramentas disponíveis e os novos projetos de Erechim, Barra do Rio Azul, Campo Bom e Ibiraiaras.

O Webinar, apresentado pela jornalista Valdireni Alves, contou com a participação do presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (FAMURS) e prefeito de Campo Bom, Luciano Orsi, do presidenteda Associação de Municípios do Alto Uruguai (AMAU) e prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda, doprefeito de Erechim, Paulo Polis, e do presidente da Associação dos Municípios do Nordeste Rio Grandense (AMUNOR) e prefeito de Ibiraiaras, Douglas Rossoni.

Conforme destacou a gerente da Rede Cidade Digital, Sharlene Sarti, a iniciativa, que surgiu durante a pandemia de Covid-19, vem resultando em diversas trocas de experiências importantes entre as prefeituras, trazendoideias para a implantação de projetos nas administrações públicas.

“Esse espaço, que começou lá no início da pandemia, quando não podíamos estar presencialmente juntos, tornou-se o principal canal de compartilhamento de soluções online entre as prefeituras. Com isso, temos uma galeria imensa de informações que aqui já foram compartilhadas”.

O presidente da AMAU e prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda, ressaltou o desafio de conectar as pequenas cidades, no fomento à inovação e desenvolvimento conjunto.

“Temos um grande obstáculo: de 497 cidades, 250 possuem até 5 mil habitantes. Podemos dizer que 70% dos municípios estão nesse cenário de pequena população. Nisso, precisamos quebrar o paradigma de nossos servidores públicos e tornar nossas gestões conectadas. Os serviços têm que estar em plataformas, precisa ter acesso através de aplicativos para nossos cidadãos para que eles possam estar demandando e acompanhando as atividades do serviço público”.

Neste sentido de qualificar os gestores municipais do estado, o presidente FAMURS, Luciano Orsi, disse que a entidade vem trabalhando, através de parcerias na inovação, em um processo de interiorização com o intuito de aproximar todas as associações do estado.

“Estamos trabalhando na possibilidade de uma escola homologada pelo MEC. É um caminho árduo, mas estamos seguindo para oferecer um curso superior para nossos prefeitos de capacitação em gestão pública, possuindo uma importância relevante para o dia a dia”.

Cidade polo do Alto Uruguai, Erechim é um dos destaques da região quando o assunto é a transformação digital na administração pública. São diversas inovações implementadas no município de mais de 100 mil habitantes, conforme destacou o prefeito Paulo Polis. “Nosso sistema está em nuvem, dando uma mobilidade e abrangência maior. Eliminamos o uso de papel nos encaminhamentos de consultas especializadas, o que resultou em uma grande eficiência na nossa equipe, além da redução de custos. Por fim, os pacientes não precisam mais comparecer à secretaria para marcar consultas especializadas”, comentou Polis sobre a modernização na Saúde municipal.

Outras novidades vieram de Ibiraiaras, que investiu em ferramentas digitais na educação: “Nós investimos em telas interativas nas salas de aula, investimos também em contratação de sistemas de ensino que ajudasse o professor a ter mais materiais didáticos, podendo passar mais conhecimentos aos alunos. E por último, mas não menos importante, uma plataforma digital que permite pais, filhos e professores o acesso compartilhado”, ressaltou o Prefeito e Presidente da AMUNOR, Douglas Rossoni.

O Webinar das Cidades Digitais da Região Norte do Rio Grande do Sul contou com a parceria da S.Clara Comunicação,1Doc, System Sistemas de Gestão e Digifred; e o apoio institucional da Famurs, Amau e Amunor.

O programa está disponível na íntegra na TV RCD, canal oficial da Rede Cidade Digital no Youtube: https://www.youtube. com/live/ccO9Ybsrsr0?feature= share