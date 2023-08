14º Encontro Microrregional do Vinho Artesanal reúne pesquisa e Extensão Rural em Ipiranga do Sul

Visando capacitar extensionistas para qualificar a assistência técnica na área de vinicultura, bem como os produtores para a produção de vinhos artesanais, a Emater/RS-Ascar, por meio do Escritório Municipal, realizou o 14º Encontro Microrregional do Vinho Artesanal em Ipiranga do Sul, nesta quinta-feira (10/08). O evento aconteceu no Centro de Multiconvivência, reunindo Extensão Rural e pesquisa, através da Emater/RS-Ascar e da Embrapa Uva e Vinhos, da prefeitura de Ipiranga do Sul e Sicredi.









Na parte da manhã, foi realizada uma capacitação para uma equipe de extensionistas da Emater/RS-Ascar, ministrada pelos enólogos da Embrapa Uva e Vinho, João Carlos Tafarel e Giuliano Elias Pereira. O evento envolveu extensionistas dos municípios de Charrua, Erebango, Estação, Floriano Peixoto, Getúlio Vargas, Sertão e Ipiranga do Sul. A dinâmica, com orientações teóricas e degustação, também teve a participação do assistente técnico regional, extensionista Carlos Alberto Angonese, responsável pela área de agroindústrias na região de Erechim, e da supervisora da microrregião Fernanda Tacca Angonese. A atividade de vitivinicultura também integra uma das ações desenvolvidas pela Emater/RS-Ascar, do conjunto de programas da Secretaria do Desenvolvimento Rural (SDR).

Os enólogos orientaram sobre características dos vinhos, variedades, condições climáticas favoráveis e desfavoráveis e sobre uma série de processos para a produção de uvas e vinhos de qualidade. Dentre os fatores que influenciam na qualidade do vinho, chamaram a atenção para o cultivo da videira, manejo, condições climáticas na safra, técnicas de vinificação como fermentação e maceração e condições de estabilização e envelhecimento. Na capacitação, os extensionistas fizeram degustação de vinhos que contribuiu com as orientações técnicas.

Avaliação das amostras – Julgamento Técnico e Gosto Popular

A atividade prosseguiu à tarde com julgamento das 39 amostras de vinhos tintos e brancos produzidos de forma artesanal por produtores familiares dos municípios da microrregional, com avaliação técnica. Também participaram os produtores, que receberam informações sobre as amostras avaliadas para melhorar a qualidade dos vinhos. “Os concursos são para ajudar a melhorar a qualidade dos vinhos artesanais e orientar os produtores na atividade. É muito importante esta parceria entre a Extensão Rural e a pesquisa com ações para proporcionar ao produtor o aumento da produção e da renda, agregando valor para as pequenas propriedades e estabelecimentos, contribuindo com o desenvolvimento regional e também ganha o consumidor final”, comentou o enólogo Tafarel.

O julgamento Gosto Popular foi realizado à noite, com a avalição das amostras por autoridades e lideranças convidadas dos municípios envolvidos no evento. O encontro contou com a presença do prefeito de Ipiranga do Sul, Marco Antonio Sana, do vice-prefeito, Fabiano Klein, do gerente regional da Emater/RS-Ascar, Gilberto Tonelo, e do gerente da agência do Sicredi em Ipiranga do Sul, Artur Dall Agnol.

O prefeito agradeceu a parceria da Emater/RS-Ascar e disse que o município tem “campo para se trabalhar nesta área no município, Ipiranga é parceira sempre, conte com o Executivo”, disse o prefeito.

Tonello agradeceu os enólogos, destacando a importância para o aperfeiçoamento dos extensionistas no repasse de orientações aos produtores e agradeceu as parcerias no evento. Em nome do Escritório Municipal da Emater/RS-Ascar de Ipiranga do Sul, o extensionista engenheiro agrônomo Bruno Utermoehl reforçou os agradecimentos à Prefeitura, à Secretaria Municipal da Agricultura e Sicredi.

O enólogo Giuliano Pereira agradeceu em nome da Embrapa Uva e Vinhos e destacou a importância da qualificação dos produtores, por produzirem com qualidade em suas agroindústrias. Também destacou a importância da vitivinicultura como atividade rentável. “Precisamos também incentivar a o cultivo de videiras”, pontuou.

Dall Agnol, em nome da Sicredi, também cumprimentou os envolvidos no evento e produtores, assim como ressaltou a importância da parceria na realização das ações em benefício dos produtores.

Jantar festivo de premiação

A premiação dos produtores vencedores nas categorias Vinho Tinto e Vinho Branco acontece neste sábado (12/08) em Ipiranga do Sul, no salão comunitário. O evento envolveu os municípios de Charrua, Erebango, Estação, Floriano Peixoto, Getúlio Vargas, Sertão e Ipiranga do Sul.

Fotos: Terezinha Vilk/Emater/RS-Ascar

Assessoria de Imprensa da Emater/RS-Ascar - Regional de Erechim

Jornalista Terezinha Mariza Vilk