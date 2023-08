18ª Convenção Sesc Maturidade Ativa acontecerá de 21 a 23/11 em Torres

Evento reúne grupos de idosos do Sesc de todo o Estado para dias de integração, diversão e promoção da saúde. Vendas dos pacotes iniciam nesta segunda-feira (14/08)

Está confirmada para os dias 21, 22 e 23 novembro, a 18ª edição da Convenção Sesc Maturidade Ativa, evento que reúne os grupos de idosos do Sesc Maturidade Ativa de todo o Estado para dias de integração, diversão e promoção da saúde. Mais uma vez, o evento acontecerá na cidade de Torres, no Litoral Norte, pretendendo reunir cerca de 1.200 participantes. As atividades acontecerão entre o Hotel Sesc Torres e o Parque do Balonismo. Na programação, estão previstas oficinas e atrações turísticas, culturais, de esporte e lazer que serão divulgadas em breve. As últimas edições contaram com a participação de artistas consagrados como Neguinho da Beija-Flor e Sidney Magal.

“Estamos preparando mais uma edição especial para ficar marcada na vida dessas pessoas tão especiais que esperam todo o ano para este evento”, comenta a coordenadora estadual do Programa Sesc Maturidade Ativa, Michele Bittencourt Silveira. “O principal objetivo do Maturidade Ativa é promover um envelhecimento mais ativo, saudável e feliz, valorizando o papel da pessoa idosa na sociedade. A Convenção é uma grande celebração disso. Por isso, esperamos todos lá”, finaliza.

Com vagas limitadas, os pacotes para a Convenção começam a ser comercializados nas Unidades do Sesc a partir desta segunda-feira, dia 14 de agosto. Eles incluem transporte, cinco noites de hospedagem com café da manhã, almoço e jantar inclusos, seguro viagem e assistência ao viajante. O evento é exclusivo para participantes dos grupos Sesc Maturidade Ativa. Para ser parte do programa, os interessados são convidados a procurar o Sesc mais próximo.

18ª edição da Convenção Sesc Maturidade Ativa – Sesc/RS

Data: 21, 22 e 23 novembro

Local: Hotel Sesc Torres e Parque do Balonismo, em Torres

Comercialização dos pacotes

: De 14/08 a 30/10, nas Unidades Sesc/RS, cujos endereços e contatos estão no site

www.sesc-rs.com.br