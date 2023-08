5 dicas financeiras para compartilhar com os filhos no Dia dos Pais

Ao compartilhar essas dicas, você está capacitando-os a trilharem um caminho financeiro sólido, permitindo que enfrentem os desafios e oportunidades do mundo financeiro moderno com confiança e sabedoria. Lembre-se de que os ensinamentos de hoje moldam o futuro deles, e a educação financeira é um legado duradouro que você pode deixar para as próximas gerações. Pensando nisso, a especialista separou algumas dicas valiosas para compartilhar com seu filho. Confira!



1. Introduzir a Educação Financeira desde a Infância:



Luciana Ikedo enfatiza que a educação financeira deve começar cedo, assim que a criança começa a entender o conceito de troca de dinheiro por bens e serviços. “Mesmo aos três anos de idade, é possível abordar de maneira lúdica a noção de que as coisas têm um custo e que o dinheiro é necessário para adquiri-las. Use situações do dia a dia, como brinquedos ou guloseimas, para explicar conceitos básicos de dinheiro e poupança”, afirma a educadora financeira.



2. Fortalecer o Letramento Financeiro:



Ikedo ressalta que educar os filhos financeiramente também traz benefícios significativos para os pais. Ao ensinar os filhos sobre finanças pessoais, você os prepara para tomar decisões conscientes e responsáveis no futuro. “Aborde tópicos como orçamento familiar, economia, investimentos e a diferença entre necessidades e desejos. Incentive a participação deles nas discussões financeiras familiares, tornando-os parte ativa do processo de aprendizado”, reforça Luciana.



3. Preparar para a Era Digital:



A especialista ainda observa que as crianças de hoje estão crescendo em um mundo cada vez mais digital. É essencial garantir que elas estejam confortáveis com serviços e produtos financeiros online. “Ensine-os a utilizar aplicativos de gerenciamento financeiro, a realizar transações seguras na internet e a entender os princípios por trás das operações digitais. Ajude-os a compreender a importância da segurança online e a proteger suas informações financeiras”.



4. Aprendizado por Meio de Experiências Práticas:



Além de discutir conceitos financeiros, é importante permitir que seus filhos tenham experiências práticas. Luciana sugere envolvê-los em atividades como compras no supermercado, comparação de preços e planejamento de orçamentos para ocasiões especiais. Essas experiências concretas reforçarão o aprendizado teórico e ajudarão a aplicar os conhecimentos financeiros na vida real.



5. Cultivar Hábitos de Poupança e Investimento:



Incentive seus filhos a poupar parte do dinheiro que recebem, seja como mesada ou presentes. Explique os princípios dos juros compostos e como o dinheiro economizado pode crescer ao longo do tempo. “À medida que amadurecem, ajude-os a explorar opções de investimento adequadas, como contas de poupança ou investimentos de baixo risco, sempre considerando seu perfil e objetivos financeiros”, finaliza Ikedo.



Sobre Luciana Ikedo



Palestrante, escritora, comunicadora e assessora de investimentos. Educadora financeira e autoridade em finanças e investimentos, com mais de 25 anos de experiência nas áreas e diversas certificações. Finalista da 2ª edição do Prêmio de Educação Financeira do Instituto XP, em . Recentemente, lançou, pela Editora Loyola, o livro “Vida financeira, descomplicando, economizando e investindo”.