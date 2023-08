Alckmin leva debate sobre neoindustrialização ao RS nesta sexta-feira (4)

Em continuidade a sua agenda de viagens pelos estados para levar o debate da neoindustrialização, o vice-presidente e ministro do MDIC, Geraldo Alckmin, estará no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (4), para agendas públicas em Passo Fundo e Porto Alegre.





Às 10h, participa do lançamento da pedra fundamental de uma usina produtora de etanol da empresa Be8, em Passo Fundo, que elevará a capacidade de produção de biocombustíveis do estado.



Às 14h, encontra-se com lideranças empresariais na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), em Porto Alegre, onde discutirá com o setor a rota do desenvolvimento econômico e social do país.

SERVIÇO



10h – Lançamento da pedra fundamental da Be8 etanol

Local: Endereço: Rua 285, Km 294, Bairro Petrópolis

14h – Encontro com lideranças empresariais na FIERGS

Local: av. Assis Brasil, 8787 – Sarandi, Porto Alegre.