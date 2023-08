Aplicativo do HCPA oferece recurso de videochamada para consultas remotas

Funcionalidade traz mais praticidade para pacientes, reduzindo deslocamentos ao hospital









Como um diferencial no Sistema Único de Saúde (SUS), o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) oferece o recurso de videochamada para consultas remotas incorporado ao aplicativo Meu Clínicas, utilizado por pacientes. A tecnologia, desenvolvida pela própria instituição, proporciona mais satisfação, segurança e praticidade aos usuários ao permitir o atendimento por vídeo. Para os profissionais da instituição, possibilita acessar de forma rápida e fácil os dados dos pacientes como se estivessem consultando presencialmente.

O atendimento remoto foi implementado pelo HCPA no início da pandemia, em 2020, e já foram realizadas mais de 175 mil teleconsultas com pacientes do SUS. A partir de agora, pacientes e profissionais realizam todas as etapas do atendimento diretamente no aplicativo, sem precisar de outras ferramentas.

A videochamada evita o deslocamento dos pacientes até a capital, uma vantagem importante tendo em vista que a instituição presta assistência à população de todo o estado. “Diariamente, recebemos centenas de pacientes para consultas agendadas. Ao substituirmos uma parte desses atendimentos presenciais por remotos, conseguimos reduzir a necessidade do deslocamento pelas estradas, o que é ótimo para o meio ambiente e para a segurança do trânsito, e o tempo gasto pelas pessoas nas viagens, que, em alguns casos, é de mais de um dia entre ir e voltar para seu município”, destaca a professora Nadine Clausell, diretora-presidente do HCPA.

Nesse sentido, o aplicativo Meu Clínicas, lançado em 2019 de forma inédita no sistema público de saúde, foi um grande avanço, pois reúne as informações dos pacientes e traz recursos, como acesso ao resultado de exames realizados e às receitas médicas, agendamento de consultas e solicitação de documentos.

O app Meu Clínicas pode ser baixado gratuitamente no celular pelas lojas de aplicativos Google Play Store e Apple Store. Também é possível acessá-lo pelo site https://www.hcpa.edu.br/area- do-paciente-apresentacao/ meuclinicas