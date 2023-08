ARTESANATO - Pavilhão do Artesanato da Expointer receberá 196 expositores na 40ª Expoargs

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), por meio do Programa Gaúcho de Artesanato (PGA), promoverá a 40ª Exposição de Artesanato do Rio Grande do Sul (Expoargs), de 26 de agosto a 3 de setembro, das 8h às 20h. O evento ocorrerá no Pavilhão do Artesanato do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, simultaneamente à 46ª Expointer. A maior feira do artesanato gaúcho terá 196 artesãos expondo em 118 estandes e oficinas de demonstração de técnicas artesanais.





Os expositores foram selecionados por meio de um processo de triagem que avaliou os produtos artesanais de acordo com critérios como: referência à cultura popular, criatividade, estética, aplicação da técnica, qualidade do produto, tradição, porcentagem de trabalho manual, potencialidade de comercialização, consciência ambiental, associação à cultura local, entre outros.

Artesãos de 55 municípios irão expor e comercializar produtos feitos de diversas matérias-primas e com a utilização de técnicas variadas. Nos estandes, os visitantes encontrarão: peças de bijuteria, couro trançado, bichos e bonecos, crochê, patchwork, tecelagem, entalhe em madeira, cutelaria, argila, pintura em tecido, biscuit, escultura em gesso, tricô, típico regional, macramê, marchetaria, resina, dobradura, vidro, metal e porongo.

Além disso, os saberes e fazeres artesanais, que são parte importante da cultura dos povos, estarão em destaque. Diariamente, serão realizadas demonstrações de técnicas artesanais, levando o público a conhecer um pouco mais da nossa cultura e a descobrir como são feitas as peças que estão à venda na feira, além de entrar em contato com as pessoas responsáveis pela perpetuação desses conhecimentos e práticas.

Programação

26/8, sábado

10h às 12h: Pintura em tecido, Joana Machado

16h às 18h: Crochê, Fernanda Vons

27/8, domingo

10h às 12h: Pintura aquarela, Samia Vieira

16h às 18h: Macramé, Lívia Gazzo

28/8, segunda-feira

10h às 11h: Crochê, Maria Elizabeth Fontana

29/8, terça-feira

10h às 12h: Modelagem em biscuit, Beatriz Medeiros

16h às 18h: Fiação e tecelagem, Shirley Machado

30/8, quarta-feira

10h às 12h: Bambu, Elstor Kuster

16h às 18h: Confecção de tambores, Cássio

31/8, quinta-feira

10h às 12h: Vime, Josiele

16h às 18h: Pintura em tela, Vanusa Camargo

1/9, sexta-feira

10h às 12h: Cutelaria, Danilo Flores

16h às 18h: Cutelaria, Danilo Flores

2/9, sábado

10h às 12h: Metal típico regional, Marcio André (Topador)

16h às 18h: Modelagem em biscuit, Lídia Helena

3/9, domingo

10h às 12h: a definir

16h às 18h: Fiação e tecelagem, Shirley Machado

Edição anterior

A Expoargs é promovida anualmente pelo PGA. A última edição, realizada de 27 de agosto a 4 de setembro de 2022, contabilizou a comercialização de 25.054 peças artesanais, que somaram R$ 1.533.108,05 em vendas. Produtos típicos gaúchos e peças de couro trançado, lã, cutelaria e argila foram os mais vendidos.

PGA

O PGA é desenvolvido pela FGTAS, instituição vinculada à Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional. O programa incentiva a profissionalização e fomenta a atividade artesanal com políticas de formação, qualificação e apoio à comercialização. Por meio dele, também é emitida a Carteira de Artesão, que viabiliza a isenção de ICMS para a circulação dos produtos, a emissão de notas fiscais, a exportação como pessoa física e a participação em exposições e feiras para comercialização.

Texto: Ascom FGTAS

Edição: Rodrigo Toledo França/Secom