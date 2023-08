Assembleia Legislativa - Sessão Solene homenageia os 62 anos do Movimento Cívico da Legalidade

O Parlamento gaúcho prestou homenagem pelos 62 anos do Movimento Cívico da Legalidade em sessão solene, na tarde desta quarta-feira (23), no Plenário Bento Gonçalves do Memorial do Legislativo gaúcho. A sessão foi conduzida pelo deputado Vilmar Zanchin (MDB). Houve participação do secretário chefe da Casa Civil adjunto, Gustavo Paim, representando o governador. Os deputados lembraram do fato histórico e da sua importância em defesa da democracia.



O Movimento da Legalidade teve início em agosto de 1961 por meio do governador Leonel Brizola, logo após a renúncia do presidente Jânio Quadros, diante de impedimentos dos militares à posse do vice-presidente João Goulart. A defesa da Constituição mobilizou a população junto ao Palácio Piratini durante os 13 dias de resistência, até a confirmação da posse de Jango, em 7 de setembro de 1961. A Assembleia Legislativa, na época presidida pelo deputado Hélio Carlomagno, manteve-se em sessão permanente até o dia 11 de setembro.



Leonel Radde (PT) falou em nome da Federação Brasil da Esperança, PT e PC do B, destacando a mobilização que houve a fim de se evitar um golpe de Estado. “Por meio da Rádio da Legalidade, instalada no Palácio Piratini, a voz de Brizola ecoou à nossa Nação, conclamando a sociedade à defesa da liberdade, da Constituição e da democracia”, rememorou. “Brizola e Jango, herdeiros da política trabalhista de Getúlio Vargas e da luta antifascista que na Segunda Grande Guerra combateu os exércitos de Hitler e Mussolini, enfrentaram a tirania das oligarquias golpistas que, recorrentemente, investem contra a Nação brasileira e, especialmente, contra os trabalhadores. É nos golpes que o povo brasileiro perde. No golpe são retirados direitos trabalhistas, são prejudicados os trabalhadores aposentados, são reduzidos os serviços públicos para a população mais necessitada”, declarou. Ele também destacou a participação ativa do Parlamento no apoio ao Movimento.



Luciana Genro (PSol) recordou o momento histórico de resistência ao golpe, destacando que ocorreu graças à resistência do então governador Leonel Brizola e frisando a relevância da Brigada Militar. Infelizmente, acrescentou, em 1964 se materializou o golpe civil-militar, que durante mais de duas décadas acabou com liberdades democráticas, instituiu a censura, a tortura, perseguição e violações aos direitos humanos, resultando em uma conta que até hoje não foi acertada, afirmou. “O Brasil é um dos poucos países da América Latina que não acertou as contas com o passado”, disse. Recordou que em 8 de janeiro foi vista mais uma tentativa de golpe, um tanto ridícula se comparada à de 1964, mas que não encontrou eco. Finalizou dizendo que a democracia que há no Brasil ainda está longe de ser uma democracia real. Defendeu uma democracia mais participativa, com mais representação do povo nas decisões políticas e organização do povo para a garantia de direitos.







Eduardo Loureiro (PDT) lembrou que o movimento colocou na mesma trincheira a imensa massa popular, os políticos dos mais variados espectros ideológicos, os veículos de imprensa, o Exército e a Brigada Militar. E foi aqui, nesse casarão rosado (atual Memorial do Legislativo – Plenário Bento Gonçalves), um dos baluartes da resistência, disse. Ele rememorou a sessão permanente e acrescentou: “Foram dias em que o Brasil literalmente parou, dias de muito suspense, de alta tensão, de perigosas ameaças, de muito nervosismo e articulação, mas sobretudo foram dias de heroísmo e bravura, cujas façanhas do povo gaúcho liderado pelo jovem governador Leonel de Moura Brizola reverberam até os dias atuais e ainda irão ecoar ao longo do futuro, sempre a nos mostrar que democracia e legalidade não se negociam, são preceitos irrevogáveis e inegociáveis”. Descreveu momentos que marcaram aqueles dias em 1961, em que a Constituição e a democracia foram defendidas.





Dr. Thiago Duarte (União) leu um pronunciamento do então governador Leonel Brizola, realizado às 11h do dia 28 agosto de 1961, na defesa da democracia, anunciando que resistiria até o fim na defesa da legalidade. Acrescentou que foi um período revestido de coragem e defesa da democracia, que se reflete até hoje. Disse que a Nação sentiu o desafio posto, testou a força da sua Constituição e a resiliência do povo brasileiro, num momento em que o Brasil estava prestes a mergulhar em uma crise político-institucional. Ele também falou do legado do governador Leonel Brizola para a educação. “Viva a unidade do povo gaúcho, viva a unidade do povo brasileiro, via a legalidade, viva o Brasil”, manifestou ao finalizar.





Airton Lima (Podemos) registrou que, nos 62 anos do Movimento Cívico da Legalidade, a luta pela preservação da democracia e pelo respeito à Constituição Federal segue sendo uma responsalibdade compartilhada por todos os cidadãos. "É uma luta que faz parte do DNA desta Casa legislativa", assinalou. Falou da pluralidade do povo gaúcho, citando a instalação, na segunda-feira (21), da Frente Parlamentar Evangélica, o que demonstra o respeito aos diferentes credos no RS. O parlamentar defendeu que o compromisso com a democracia vai além de ideologias e diferenças políticas e que o papel da política e das instituições públicas é a busca pelo entendimento e pela construção.





*Com a colaboração da jornalista Letícia Rodrigues (MTE 9373)