Atividade leiteira é foco de seminário em Gaurama

Visando qualificar a produção leiteira e levar informações aos produtores ligados à atividade, foi realizado em Gaurama nesta quarta-feira (09/08) o Seminário Microrregional de Bovinocultura de Leite, evento que reuniu mais de 80 produtores no Salão Paroquial. O extensionista rural da Emater/RS-Ascar em Gaurama, que conduziu o evento, Tailor Schmidt, expôs alguns dados da atividade no munícipio. Gaurama, segundo ele, tem um plantel de 2.200 vacas em lactação, distribuídas em 90 propriedades, com produção anual de mais de 11.200.000 litros de leite.





Os extensionistas da Emater/RS-Ascar Oberdan Scolari e Bruno Utermoehl ministraram palestras técnicas sobre produção a pasto, confinado e irrigação. Oberdan fez um comparativo entre os dois sistemas, destacando as vantagens em cada um deles. No entanto, ele observou que independente do sistema adotado pelo produtor, seja de confinamento ou a pasto, é preciso ter uma produção voltada para a qualidade do leite. “É importante ter eficiência em cada sistema, com planejamento do plantel, de pastagens, das instalações bem dimensionadas que proporcionem bem-estar animal”, frisou. O planejamento da atividade e o manejo adequados, segundo ele, são fatores determinantes para os resultados com produtividade e rentabilidade, tanto no sistema Compost Barn como na produção a pasto. “O manejo é a melhor estratégia para a propriedade obter uma produção com qualidade e rentabilidade”, reforçou.

O extensionista Bruno Utermoehl destacou os requisitos para a irrigação, assim como as vantagens na utilização do sistema, que pode resultar em lavouras e pastagens com alta produtividade. Dentre as várias opções, ressaltou a importância do projeto técnico para instalação do sistema, que podem ser definidos pela necessidade da propriedade. O extensionista também apresentou exemplo de produtores que adotaram a irrigação, potencializando a área, e tiveram lavouras com alta produção, como por exemplo, chegando à colher 208 sacos de milho por hectare na safra passada, mesmo em um período de seca. Dentre os sistemas, observou que o mais utilizado e recomendado pela Emater/RS-Ascar é o de aspersão. Utermoehl também lembrou que é um conjunto de medidas que vai fazer a diferença na produção.

As vantagens econômicas e de investimento do sistema de energia fotovoltaica foram apresentadas por Tamer Teixeira e João Vitor Fuchs, da empresa Delfos Solar. Eles explicaram as formas de geração e distribuição, o acompanhamento pela empresa e as opções de instalações, que podem ser usinas para autoconsumo ou para investimentos.

Diogo Ody e Luan Divensi, da área de Negócios Agro da unidade da Sicredi de Gaurama, expuseram o programa Crescer, as principais linhas de crédito disponibilizadas para atividade leiteira, além de outros produtos e serviços oferecidos pela cooperativa.

Abertura – O evento foi aberto pelo prefeito de Gaurama, Leandro Puton, pelo gerente regional adjunto da Emater/RS-Ascar em Erechim, Cezar da Rosa, e pelo gerente da Sicredi, Alexandre Rogério Lussani. Também participaram do evento representantes de entidades e cooperativas. O prefeito agradeceu as parcerias nesta e em outras ações que têm contribuído com o município. Puton também destacou a importância do conhecimento para o crescimento e desenvolvimento econômico e social do município e das pessoas. Lussani, em nome da Sicredi, colocou a cooperativa à disposição de todos.

O gerente da Emater/RS-Ascar, Cezar da Rosa, observou que a atividade leiteira é uma das ações da Assistência Técnica e Extensão Rural e Social. “O objetivo da Emater é que o produtor permaneça na atividade, produzindo alimentos com qualidade e renda”, disse, ao pontuar a importância do conhecimento para produzir com qualidade e aumentar a renda.

O seminário foi promovido pela Emater/RS-Ascar, por meio do Escritório Municipal de Gaurama e Prefeitura, com a parceria de diversas empresas e cooperativas. O extensionista Tailor Schmidt, juntamente com a extensionista rural social Ana Ferrari, agradeceu os parceiros. As atividades da bovinocultura de leite e irrigação integram as ações de governo do Estado, executadas pela Emater/RS-Ascar, vinculada às secretarias de Desenvolvimento Rural (SDR) e da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi).

Fotos Terezinha Vilk/Emater