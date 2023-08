Atividades da Assembleia Legislativa de 14 a 18 de agosto

As comissões da Assembleia Legislativa promoverão seis audiências públicas no decorrer da semana. Os encontros tratarão do financiamento e das perspectivas do audiovisual no Brasil e no RS, papel das universidades comunitárias, aumento dos preços dos combustíveis, iluminação e conservação de espaços públicos e habilitação de ambulatório para atendimento da população transgênero.

Na pauta de votações da semana, consta o Relatório Final da Comissão Especial sobre a Situação das Rodovias Concedidas no RS.

SEGUNDA-FEIRA (14)

Comissões

A Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, presidida pela deputada Sofia Cavedon (PT), realiza audiência pública na Câmara de Vereadores de Gramado, às 14h, para discutir o Novo Tempo para o Audiovisual do Brasil e do RS, financiamento, perspectivas e desafios. A proposição é da presidenta do colegiado.

A Comissão Especial das Universidades Comunitárias, presidida pelo deputado Rafael Braga (MDB), realiza audiência pública, às 14h, no Salão de Atos do Prédio I da Universidade Franciscana, localizado na Rua do Andradas, 1614, em Santa Maria, para debater o papel das universidades comunitárias e a facilitação do acesso ao ensino superior.

Escola do Legislativo

A Escola do Legislativo promove, das 14h às 17h, a primeira aula do Curso de Libras, na sala de aula no prédio anexo ao Palácio Farroupilha.



Exposição

A Fundação Thiago Gonzaga promove a exposição Estatística tem Rosto, no Espaço de Exposições Carlos Santos, na entrada do Palácio Farroupilha. A mostra poderá ser conferida até dia 18 de agosto, sempre das 8h30 às 18h30

TERÇA-FEIRA (15)

Comissões

A Comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo deputado Frederico Antunes (PP), realiza reunião ordinária às 9h, na sala Maurício Cardoso, no 4º andar.

A Comissão de Assuntos Municipais, presidida pelo deputado Joel Wilhelm (PP), realiza reunião ordinária às 9h, na sala Sarmento Leite, no 3º andar.

A Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, presidida pela deputada Sofia Cavedon (PT), realiza reunião ordinária às 9h, na sala Professor Salzano Vieira da Cunha, no 3º andar.

A Comissão Especial das Universidades Comunitárias, presidida pelo deputado Rafael Braga (MDB), realiza audiência pública, às 19h30, no auditório do Prédio Azul no Campus II da Feevale, localizado na RS 239, 2755, em Novo Hamburgo, para debater o papel das universidades comunitárias e da facilitação do acesso ao ensino superior.

Reuniões de Mesa e Líderes

Às 10h30, na Sala da Presidência, reúne-se a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. Às 11h30, no mesmo local, reúnem-se os líderes de bancada, de partido e do governo.

Sessão plenária

Às 14h, no Plenário Bento Gonçalves, no Memorial do Legislativo, realiza-se sessão ordinária. O período do Grande Expediente será ocupado pelo Carlos Búrigo, que homenageará os 110 anos do Hospital Pompeia, de Caxias do Sul. Na Ordem do Dia, há três matérias, entre as quais o Relatório Final da Comissão Especial sobre a Situação das Rodovias Concedidas no RS. Confira aqui a pauta completa.

QUARTA-FEIRA (16)

Comissões

A Comissão de Saúde e Meio Ambiente, presidida pelo deputado Neri, o Carteiro (PSDB), realiza reunião ordinária às 9h, na sala Sarmento Leite, no Plenarinho. Às 10h, promove audiência pública, no mesmo local, sobre habilitação de ambulatórios para atendimento da população transgênero no RS, por iniciativa do deputado Pepe Vargas (PT).

A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, presidida pela deputada Laura Sito (PT), realiza reunião ordinária às 9h, no Espaço da Convergência Deputado Adão Pretto, no térreo, em formato híbrido.

A Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, presidida pelo deputado Gustavo Victorino (Republicanos), realiza reunião ordinária às 9h, na sala Alberto Pasqualini, 4º andar.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e Participação Legislativa Popular, presidida pelo deputado Dr. Thiago Duarte (União), realiza reunião ordinária às 11h, na sala Salzano Vieira da Cunha, no 3º andar, em formato híbrido. O presidente submeterá à avaliação dos demais integrantes do colegiado moção de apoio à diretora da Faculdade de Direito, Cláudia Lima Marques, para que assuma vaga da ministra Rosa Weber no STF. Às 11h15, ocorre audiência pública sobre o aumento dos preços dos combustíveis com a retomada da cobrança das alíquotas incidentes do PIS/Cofins. A proposição é do deputado Delegado Zucco (Republicanos)

A Comissão do Mercosul e Assuntos Internacionais, presidida pela deputada Adriana Lara (PL), realiza reunião ordinária às 11h, na sala Maurício Cardoso, no 4º andar.

Sessão plenária

Às 14h, no Plenário Bento Gonçalves, no Memorial do Legislativo, realiza-se sessão ordinária. O período do Grande Expediente está reservado para o deputado Dirceu Fransciscon (União).

Feira Agroecológica

Todas as quartas-feiras, das 12h às 18h, na entrada do Palácio Farroupilha, ocorre a Feira Agroecológica de Produtos Orgânicos na Assembleia Legislativa.

Sarau do Solar

Às 18h30, na Sala José Lewgoy do Solar dos Câmara, o Sarau do Solar recebe Thiago Ferraz com o show “A linda canção do sábio sabiá”. O ingresso é solidário, mediante a doação de alimentos não perecíveis.

QUINTA-FEIRA (17)

Comissões

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo, presidida pelo deputado Luciano Silveira (MDB), realiza reunião ordinária às 9h, na sala José Lutzenberger, no 4º andar, em formato híbrido.

A Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado, presidida pela deputada Stela Farias (PT), realiza reunião ordinária às 9h, na sala Maurício Cardoso, no 4º andar. Às 19h, no Campus Restinga do Instituto Federal do RS, realiza audiência pública, por proposição do deputado Dr. Thiago Duarte (União), para tratar da prestação de serviços de iluminação e conservação de vias e bens de domínio público.

A Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle, presidida pela deputada Patrícia Alba (MDB), realiza reunião ordinária às 9h, na sala Alberto Pasqualini, 4º andar. Na reunião, será escolhido o relator do Plano Plurianual 2024-27.

Medalha da 56ª Legislatura

Às 11h, no Espaço da Convergência Adão Pretto, térreo, a direção da Associação dos Supervisores de Educação do RS recebe a Medalha da 56ª Legislatura, por iniciativa da deputada Sofia Cavedon (PT)

Sessão plenária

Às 14h, no Plenário Bento Gonçalves, no Memorial do Legislativo, realiza-se sessão ordinária. O período do Grande Expediente está reservado para o deputado Luiz Marenco (PDT).

SEXTA-FEIRA (18)

O GEAD do Envelhecimento Ativo e Saudável do Fórum Democrático da Assembleia Legislativa promove o Seminário Terapias Integrativas, às 10h, no Espaço da Convergência Adão Pretto, térreo.

* Programação sujeita a alterações. Esta nota apresenta as atividades da estrutura institucional da AL. Para outras atividades, consultar a agenda geral no link: https://ww4.al.rs.gov.br/agenda