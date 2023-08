Balsa de Marcelino Ramos completa UM SÉCULO DE HISTÓRIA

Há um século, a nossa balsa tem sido uma fiel prestadora de serviços à comunidade de Marcelino Ramos e toda a região. Completando 100 anos de travessia ininterrupta no mesmo porto, esse meio de transporte representa uma parte essencial da história e desenvolvimento do município. Desde 1923 até 2023, a balsa tornou-se um verdadeiro ícone, transportando pessoas e veículos de uma margem a outra, com os mais diversos objetivos.









O reconhecimento da importância desse serviço para o Portal de Marcelino é inegável. Ao longo dos anos, a balsa tem sido uma testemunha viva das mudanças e transformações que ocorreram na região. Ela conecta pessoas, possibilita o acesso a diferentes oportunidades e contribui para a economia local.

Essa centenária embarcação é mais do que apenas um meio de transporte; é um símbolo de resistência e perseverança, adaptando-se às demandas e necessidades da comunidade ao longo do tempo. Nesse período, ela se tornou parte da identidade do município e inspirou gerações a valorizar suas raízes e história.

Celebramos esse marco com orgulho e gratidão, pois a balsa é muito mais do que uma simples embarcação; é uma parte essencial do tecido social e econômico de Marcelino Ramos e um elo que nos une como comunidade. Que continue navegando com sucesso por muitos anos, proporcionando o mesmo serviço excepcional que a tornou uma referência ao longo de um século.

FONTE PORTAL DE MARCELINO RAMOS

https://portaldemarcelino.com.br/