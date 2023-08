BRDE terá R$ 350 milhões para novos financiamentos durante a Expointer 2023

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) vai disponibilizar R$ 350 milhões para novos financiamentos ao longo da 46ª edição da Expointer, que se inicia em 26 de agosto, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Com foco prioritário em projetos voltados à sustentabilidade no agronegócio, as linhas de crédito contemplam investimentos para ampliar a capacidade de armazenagem, a estrutura de irrigação e a aquisição de máquinas e implementos.

Se houver demanda maior durante a Expointer, o BRDE sinaliza que o volume de recurso disponibilizado será ampliado. Isso ocorreu na edição passada, quando o banco fechou a participação com R$ 453 milhões em novas contratações ou novos negócios encaminhados durante a feira. “Somos um parceiro histórico de toda a cadeia do agronegócio gaúcho, reconhecendo o protagonismo do setor para a nossa economia. Por isso, o BRDE vem ampliando as alternativas de crédito e oferecendo diferentes possibilidades de apoio para que o agro continue crescendo”, assegura o vice-presidente e diretor de Operações, Ranolfo Vieira Júnior.

No acumulado deste ano, o banco já contabiliza R$ 2,85 bilhões em novos investimentos na região Sul, sendo R$ 1,22 bilhão em financiamentos para produtores rurais, cooperativas e agroindústrias. Ranolfo observa que a instituição quer ampliar sua atuação em projetos que são estratégicos para que o setor mantenha os níveis de produtividade e não sofra com os efeitos do clima – em especial como os que afetaram as últimas duas safras no Rio Grande do Sul. “Por isso, projetos de irrigação, armazenagem e geração de energias limpas encontrarão no BRDE as melhores alternativas de mercado”, afirma o vice-presidente.

Uma das possibilidades para ampliar o recurso inicialmente disponibilizado para novos negócios na Expointer são as parcerias com os bancos estrangeiros. De janeiro deste ano até agora, o BRDE já realizou R$ 611 milhões em operações a partir de funding internacional, volume 37% acima do acumulado de 12 meses de 2022 (R$ 446,7 milhões). “Além de ampliar as possibilidades para nossos clientes, é a partir dessas parcerias com organismos bilaterais que o BRDE se consolida no apoio a projetos alinhados com a pauta da sustentabilidade, em especial no agronegócio”, frisa o diretor de Planejamento do banco, Leonardo Busatto.

Como instituição alinhada aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) – conjunto de metas da Agenda 2030 da ONU –, o banco vem aumentando os financiamentos de projetos de geração de energia no campo com fontes renováveis. No acumulado deste ano, relata Busatto, já foram contratados R$ 166 milhões para energias limpas apenas no Rio Grande do Sul, incluindo usinas fotovoltaicas no meio rural.

Inovação

Além de atuar com sua equipe de atendimento na Casa do BRDE, o banco terá também estande na Feira de Máquinas e Equipamentos, uma iniciativa do Simers (Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no RS).

O BRDE estará presente ainda no espaço RS Innovation Agro, que neste ano terá sua segunda edição. O objetivo é aproximar produtores rurais das novidades tecnológicas e fomentar startups voltadas ao agro. Busatto lembra que o BRDE é o maior repassador de recursos para projetos de inovação por meio Finep de todo o país, com mais de R$ 1,1 bilhão de operações nos últimos dez anos. “Investir na inovação significa impacto efetivo no crescimento econômico. Prova disso é que as novas tecnologias estão presentes em todas as etapas da cadeia do agro”, observa o diretor.

O RS Innovation é promovido pela Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), com o apoio da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. A 46ª edição da Expointer vai até 3 de setembro.

Texto: Pepo Kerschner/Ascom BRDE

Edição: Secom