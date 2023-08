Câmara Setorial da Erva-mate estimula a retomada dos Cursos de Boas Práticas

A Câmara Setorial da Erva-mate realizou reunião com a participação de representantes das entidades dos setores ervateiro e público, produtores e indústrias. O encontro foi na terça-feira (25/07), em formato híbrido. Na pauta, diversos assuntos de interesse da cadeia foram debatidos. De acordo com o coordenador da Câmara e assistente técnico regional da Emater/RS-Ascar Passo Fundo, Ilvandro Barreto de Melo, um dos destaques é a retomada dos cursos de Boas Práticas Agrícolas (BPA) e de Boas Práticas de Fabricação (BPF), organizados pela Emater/RS-Ascar. O BPF tem validade de quatro anos, é necessário para emissão do alvará sanitário, e é realizado em parceria com a Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul.





No Rio Grande do Sul, desde 2017 já foram realizados 20 cursos de BPA e 12 cursos de BPF, envolvendo cerca de 680 pessoas. Nos cursos são abordadas as boas práticas agrícolas e de fabricação, rastreabilidade, tecnologia de processamento e rotulagem, transporte, higiene pessoal do manipulador, noções de microbiologia de alimentos, procedimentos operacionais padronizados, manipulação dos alimentos, entre outros.

Também foram discutidos, no encontro, o Cadastro Florestal junto às ervateiras, Grupo de Trabalho para discutir o Fundomate, criação de um plano estratégico para o mate gaúcho e o Congresso Sul-Americano da Erva-mate. O coordenador da Câmara destaca a necessidade de se unir esforços para a promoção, divulgação e o estímulo ao consumo da erva-mate, bem como da profissionalização do setor. Conforme os dados do Programa Gaúcho para a Qualidade e a Valorização da Erva-mate (PGMATE/RS), a erva-mate é produzida em 205 municípios, gera a produção de 310 mil toneladas de folha verde e é exportada para 36 países, sendo o Rio Grande do Sul o maior exportador do Brasil com aproximadamente 80% do total.

Outro ponto importante segundo Ilvandro Barreto de Melo, foi a solicitação das entidades à Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, produção Sustentável e Irrigação (Seapi), por meio da Câmara Setorial, para que se encaminhe para a Secretaria da Fazenda um pedido de que a erva-mate volte a fazer parte do regulamento do ICMS referente à cesta básica, retirado em 2012 pelo decreto 48.840.

Colaboração: Ascom Seapi

Assessoria de Imprensa da Emater/RS-Ascar - Regional de Passo Fundo

Jornalista Vanessa Almeida de Moraes