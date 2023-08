Cidade da Advocacia 2023 sediará a X Conferência Estadual da OAB/RS

A partir do dia 8 de agosto, as portas da Cidade da Advocacia de 2023 serão abertas, e o público encontrará, além de toda a programação já anunciada, a X Conferência Estadual dos Advogados. O evento foi pensado para discutir os temas mais atuais do Direito, com a participação de grandes especialistas, e assuntos de interesse da advocacia gaúcha.









A Conferência Estadual é prevista pelo Regimento Interno da OAB/RS para ser organizada a cada três anos. Com o grande público esperado para a Cidade, o objetivo é, além de debater assuntos em voga no mundo jurídico, abordar questões regionais e nacionais que digam respeito à atuação da OAB gaúcha.

O presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, explica que a decisão de realizar a X Conferência em meio à Cidade da Advocacia 2023 é porque este será o principal encontro dos advogados e advogadas do estado no ano. “A Cidade surgiu como o mais inovador evento da história da nossa entidade e, em sua segunda edição, terá tudo para reunir ainda mais colegas. Se nossa gestão se propõe a ser aberta e democrática, então nada mais adequado do que chamar o grande número de colegas que esperamos na Cidade para um grande debate sobre temáticas tão relevantes para nossa profissão e para nossa instituição”, pontua Lamachia.

Programação especial

Ao todo, serão mais de 50 atividades e 250 palestrantes na Cidade e na Conferência. O economista, navegador, empresário e escritor Amyr Klink falará no primeiro dia do evento (08), em palestra sobre gestão, resiliência e superação de desafios.

Além disso, o jornalista e podcaster Luciano Potter palestrará, no dia 11/08, sobre os primeiros passos e o início da carreira na advocacia.

A campeã mundial de ginástica artística Daiane dos Santos palestrará, no sábado (12), em a Arte de Vencer, sobre os obstáculos que enfrentou para construir sua carreira no esporte e as conquistas que obteve.

Todas as informações da Cidade da Advocacia, que ocorrerá de 8 a 12 de agosto, podem ser encontradas no site oficial: https://cidadedaadvocacia.com. br/. A programação ocorrerá no espaço Multiverso, no Cais Embarcadero; no Auditório das Prerrogativas, espaço especial localizado no Cais Mauá; e no Multipalco Liberdade, no lounge externo.

A realização da X Conferência Estadual dos Advogados conta com o patrocínio do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul.