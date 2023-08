Coletiva a Imprensa - Expoagas 2023 será apresentada no dia 8 de agosto

O presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio Cesa Longo, convida a imprensa para a coletiva de lançamento da 40ª Expoagas, ocasião em que destacará novidades e falará sobre a programação do evento.

No dia 8 de agosto, terça-feira, às 10h, na sede da Agas – Rua Dona Margarida, 320, Porto Alegre – RS, o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio Cesa Longo, irá apresentar as novidades e a programação da 40ª Convenção Gaúcha de Supermercados – Expoagas 2023, que será entre os dias 22 e 24 de agosto, no Centro de Eventos FIERGS, na capital gaúcha.

Durante a coletiva, Longo abordará os diferenciais desta edição, informações gerais, expectativa de público e de geração de negócios durante o evento. A Expoagas 2023, além da tradicional área de expositores, seguirá com a oferta de palestras e painéis para a qualificação de profissionais dos mais diversos perfis e segmentos de atuação. As atrações do Agas Jovem e do Agas Mulher, assim como do Centro de Aperfeiçoamento Técnico (CAT), voltado ao desenvolvimento operacional por meio de seminários e workshops, também farão parte da programação.

No ano passado, a Expoagas alcançou mais de R$ 580 milhões em transações e negociações realizadas a partir do evento. Este ano, a Expoagas deverá receber cerca de 60 mil pessoas, entre visitantes de diversas áreas de atuação do setor supermercadista e de setores relacionados e empresários de várias regiões do Brasil e também de outros países, em busca das condições ideais para apresentar produtos e serviços, adquirir conhecimentos, realizar networking e fechar parcerias e bons negócios.

COLETIVA DE IMPRENSA - EXPOAGAS 2023

Data: 8 de agosto de 2023 (terça-feira)

Horário: 10h

Local: Rua Dona Margarida, 320, bairro Navegantes – Porto Alegre – sede da Agas