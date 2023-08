Com prêmios em dinheiro, primeiro concurso escolar de trabalhos sobre integridade tem mais de 500 inscritos

Iniciativa, que hoje é voltada a estudantes do Ensino Médio de Porto Alegre, será expandida na próxima edição





O primeiro concurso estadual sobre integridade destinado a alunos de escolas públicas terá 522 participantes concorrendo aos prêmios. As inscrições para o Projeto Escola Íntegra (PEI) foram finalizadas em 30 de julho, após o envio de trabalhos de forma on-line.

Nessa primeira edição, a competição artística é voltada exclusivamente para estudantes do Ensino Médio matriculados nas 74 escolas estaduais de Porto Alegre. O objetivo da iniciativa, criada pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage) em parceria com a Secretaria da Educação (Seduc), é difundir a cultura da ética e do combate às mais diversas formas de corrupção. O projeto também promove palestras sobre legalidade e moralidade no ambiente escolar, além de disponibilizar cartilhas educativas a professores e alunos sobre a importância do tema.

A cartilha educativa do Escola Íntegra pode ser acessada neste link.

Entre os estudantes inscritos, a participação mais expressiva foi a do primeiro ano do Ensino Médio. Foram mais de 360 estudantes, mais do que o dobro em relação às outras duas faixas de turmas. Somados, os segundos e terceiros anos não chegaram a 160 participantes.

Três tipos de manifestações artísticas se destacaram entre as preferidas dos participantes. No total, 190 estudantes decidiram escrever poesias, 138 inscreveram desenhos e 125 optaram por concorrer com redações. Além disso, houve casos de alunos que fizeram vídeos, compuseram músicas ou criaram animações, entre outras modalidades.

“A adesão ao Projeto Escola Íntegra superou todas as nossas melhores expectativas”, avaliou o coordenador do PEI e auditor do Estado, Álvaro Santos. “Foi incrível ver como os jovens internalizaram a ideia e, de forma lúdica, se expressaram na temática da integridade, tanto sob o ponto de vista do seu cotidiano quanto analisando a realidade da nossa sociedade, que sofre tanto com a chaga da corrupção.”

O contador e auditor-geral-adjunto do Estado, Jociê Rocha Pereira, destacou a importância de iniciativas como o Escola Íntegra para a formação dos jovens. “O projeto está alinhado à estratégia da Cage de promover a cultura da integridade e fortalecer iniciativas de prevenção à corrupção. Os estudantes de hoje serão os gestores públicos e empresários de amanhã; por isso, a importância de levar a temática para dentro das escolas.”

Para o próximo ano, a ideia é ampliar o alcance do concurso para outras regiões do Estado. “O projeto terá seu formato repetido, mas de forma ampliada. As novidades serão trazidas em breve”, afirmou Álvaro.

Os prêmios

O edital prevê o pagamento de prêmios em dinheiro aos vencedores. O primeiro colocado ganha R$ 2 mil; o segundo, R$ 1,5 mil; e o terceiro, R$ 1 mil. Haverá também o sorteio de R$ 500 entre todos os alunos que inscreveram trabalhos no concurso. Além disso, será contemplada com R$ 5 mil a escola com o maior número proporcional de estudantes participantes entre os matriculados.

A entrega dos prêmios será realizada durante evento da Rede de Controle da Gestão Pública do Rio Grande do Sul, no dia 17 de novembro. A cerimônia acontecerá na sede do Ministério Público (Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80, Porto Alegre).

Texto: Bibiana Dihl/Ascom Sefaz

Edição: Secom