Comissão de Cidadania e Direitos Humanos CCDH aprovada audiência sobre Lei Maria da Penha, que completa 17 anos

A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, presidida pela deputada Laura Sito (PT), aprovou em reunião híbrida na manhã desta quarta-feira (2), a realização de audiência pública para debater a Lei Maria da Penha após 17 anos de aprovação no país. O colegiado deliberou também pela cobrança de solução às autoridades estaduais da segurança e Jdiciário a respeito da morte, há três anos, da militante negra, feminista e Promotora Pública Popular Jane Beatriz, em ação da Brigada Militar na Grande Cruzeiro, na Capital.









Com apenas um requerimento na Ordem do Dia, o colegiado aprovou a proposição da deputada Laura Sito (PT), para audiência pública debater “Os desafios e potencialidades da aplicação da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha após 17 anos de sanção”. Conforme a deputada explicou, o tema será debatido durante o mês de agosto, pela vigência do Agosto Lilás, de conscientização e alerta à população a respeito da prevenção e do enfrentamento à violência contra a mulher, com ações de incentivo às denúncias de agressão ou outras violências de gênero. Sito argumentou que se trata de pauta do movimento das mulheres para combater o feminicídio, violência que registra expressivas mortes no RS nos últimos anos.

Justiça por Jane

A Themis Consultoria encaminhou nota via email, solicitando posição da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos a respeito da morte da Promotora Pública Popular Jane Beatriz, morta em ação da Brigada Militar na Grande Cruzeiro, em Porto Alegre. O caso ocorreu há três anos, e o crime brutal contra a servidora pública municipal, militante negra, feminista e Promotora Pública Popular, segue sem punição dos policiais envolvidos na morte. A Themis Consultoria indicou no comunicado que há evidências de contradições nos depoimentos dos investigados, abuso de autoridade, omissão de socorro e ameaça, assim como outras incongruências. O Tribunal de Justiça Militar enviou o caso para a justiça comum, e a Themis pede que o Ministério Público estadual ofereça denúncias criminal para “elucidar as circunstâncias da morte de Jane Beatriz”.

A morte da conhecida e atuante militante social da Vila Cruzeiro, na época, provocou protestos da comunidade, exigência apuração do caso e justiça para Jane Beatriz. A deputada Laura Sito comentou que houve “indignação contra a violência policial constante na região”, como o caso recente de cinco jovens mortos naquela região, “infelizmente essa violência é cotidiana e precisamos na nossa atuação amplificar denúncias e cobrar as autoridades para a elucidação de casos como o de Jane”, afirmou.

A deputada Bruna Rodrigues (PCdoB), que também é Jovem Multiplicadora de Cidadania, conviveu na Grande Cruzeiro com a militante morta, e relatou que ela era “fundamental para levar o conhecimento e acesso à justiça”. Disse que recebia dela orientação em situações de violência, além de outras recomendações para a sobrevivência no ambiente de tensão e hostilidade policial. Bruna pediu que a comunidade da Grande Cruzeiro seja ouvida sobre esses episódios de abuso de autoridade e descumprimento pela polícia do uso de mandato judicial para entrar nas casas dos moradores, violação de direito que é habitual. O costume é a “pedalada na porta”, relatou a deputada, que tem recebido vídeos assustadores de situações de violência policial. Lá, as ações são efetivadas pelo 1º Batalhão da Brigada Militar.

Luciana Genro (PSOL) também comentou sobre os excessos da polícia nessas ações em comunidades periféricas, relatando violência e espancamentos contra os acusados, “isso é cotidiano”, observando que os soldados e sargentos, via de regra, repetem as ações violentas instigadas pelos oficiais superiores que, nos casos de punição, ficam impunes. Ela voltou a defender projeto de sua autoria que trata da implantação das câmeras de segurança nos uniformes dos policiais militares no RS.

Sofia Cavedon (PT) referiu o sofrimento das mães dessas comunidades diante da violência praticada pelos policiais contra seus filhos, às vezes até em situações de tortura.

Presenças

Registraram presença a deputada Laura Sito (PT), presidente, e o deputado Adão Pretto Filho (PT), vice-presidente; e as deputadas Bruna Rodrigues (PCdoB), Luciana Genro (PSOL) e Sofia Cavedon (PT), e os deputados Airton Lima (PODE), Gaúcho da Geral (PSD), e Sergio Peres (Republicanos).