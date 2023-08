Cooperativas da Região Norte do RS crescem 54,3% e faturam R＄ 1,51 bilhão em 2022

Crescimento de empregos chega a 4,4% acima da média estadual no período

O levantamento do Sistema Ocergs aponta que as cooperativas da região Norte do Rio Grande do Sul registraram o crescimento de 54,3% e faturaram R$ 1,51 bilhão em 2022. O resultado positivo é impulsionado pelo crescimento do ramo crédito, que assinalou incremento de 56,7% e faturamento próximo a R$ 1,17 bilhão.

O impacto do cooperativismo na região também se percebe no âmbito social, com geração de mão de obra. No acumulado de 2022, o saldo de empregos com carteira assinada nas cooperativas da região Norte do Estado cresceu 4,4%. A expansão de postos de trabalho no setor, que em 2022 registrou 1.333 empregos diretos, supera o desempenho da geração de empregos no Rio Grande do Sul, que segundo dados do Caged, fechou o ano de 2022 com variação de 3,19%. Ao todo, as cooperativas com sede nos municípios da região Norte geraram 56 novos empregos diretos.

Em 2022, o crescimento registrado nas sobras apuradas pelas cooperativas da região Norte foi de 5,5%, chegando ao valor de R$ 149,25 milhões. Para o presidente do Sistema Ocergs, Darci Hartmann, a eficiência econômica das cooperativas se concretiza pelos resultados que apresentam. “O modelo cooperativo privilegia o desenvolvimento da comunidade como um todo, pois os resultados e as sobras das cooperativas vão para os associados, gerando riqueza e distribuição de renda para todos. No último exercício, as cooperativas gaúchas aumentaram as sobras apuradas em mais de R$ 700 milhões”, destaca.



Cooperativas de Crédito ampliam cobertura

A ampliação da cobertura e os investimentos das instituições financeiras cooperativas na região contribuíram para o crescimento de 16,11% no número de cooperados. Só em 2022 foram inaugurados 12 novos postos de atendimento cooperativo, atingindo o total de 83 postos distribuídos nos 32 municípios da região. “As cooperativas da região Norte do Estado reúnem mais de 192,6 mil cooperados e demonstram a força do modelo de negócios no desenvolvimento econômico e social das comunidades em que atuam”, afirma o presidente do Sistema Ocergs, Darci Hartmann.



Expressão do Cooperativismo Gaúcho 2023

As cooperativas gaúchas registraram em 2022 o faturamento recorde de R$ 81,9 bilhões, com incremento de 14,9% em relação ao período anterior. Os dados que confirmam a posição de destaque fazem parte do relatório Expressão do Cooperativismo Gaúcho 2023, divulgado pelo Sistema Ocergs. Acesse o relatório completo neste Link.