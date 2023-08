Crenças limitantes originam padrões de comportamento que podem levar a uma vida infeliz

O escritor e palestrante Maurício Souto afirma que, para adquirir crenças mais positivas e construtivas, é preciso exercitar o autoconhecimento e aprimorar o desenvolvimento pessoal

Todos as pessoas buscam a felicidade, mas algumas não conseguem encontrá-la. A explicação para isso reside em atitudes e comportamentos que vão de encontro àquilo que necessitam para viver a vida de forma plena e satisfatória. Dessa maneira, fica claro que estas pessoas precisam de uma drástica mudança em nível comportamental, o que nem sempre é fácil, já que tais modos de agir, na maioria das vezes, são automatizados, impulsionados por crenças que elas nem se dão conta que têm.

O escritor, palestrante e autor do livro “O Poder do Ânimo”, Mauricio Souto, afirma que o ser humano é resultado de suas crenças e age sempre de acordo com elas. De acordo com Souto, primeiramente, estas crenças advêm dos pais. Depois, as pessoas costumam ser influenciadas por professores e pessoas próximas, com quem convivem ou simplesmente admiram, como artistas, pastores, líderes comunitários, até mesmo programas de rádio e televisão.

Segundo o escritor, tais crenças podem ser limitantes ou inspiradoras. Quando se trata do primeiro caso, convém alterá-las. “A chave para que isso aconteça está no autoconhecimento e no desenvolvimento pessoal”, afirma. Isso implica, de acordo com Souto, compreender o passado, percebendo os atos e comportamentos que estão ligados a ele, por meio de padrões e modelos cultivados ao longo da vida. “À medida que essa percepção fica clara, inicia-se a mudança de paradigmas e a construção de novas crenças e modelos mais adequados ao propósito de vida de cada indivíduo”, diz.

Com o objetivo de construir novas convicções, mais adequadas a um propósito de vida que leve à felicidade, é de grande valia, conforme Souto, entender como as crenças se formam. “De modo geral, uma crença é incutida na pessoa por ao menos dois caminhos, a saber: forte impacto emocional e repetição ou frequência”, explica.

No primeiro caso, uma situação é vivenciada de uma maneira tão forte, que acaba por gerar um trauma que alimenta uma convicção sobre si mesmo. Por exemplo, um filho, que, em razão do baixo rendimento escolar, é chamado de “burro” por seu pai, tende a guardar esse episódio na memória e assimilar a crença do não merecimento, que leva a uma autoimagem negativa.

No segundo caso, uma situação é vivida regularmente, tantas vezes, que também fica marcada na memória, fazendo o indivíduo apropriar-se dela como verdade absoluta. Como exemplo, o autor do livro “Poder do Ânimo” cita o caso de um filho que é, de maneira repetida, chamado de “incompetente” por seu pai. “Tal atitude certamente estimulará um comportamento negativo e de baixa autoestima na criança”, diz.

Assim, destaca Souto, pode-se inferir que para assimilar uma crença que altere positivamente seu comportamento, a pessoa deverá investir no impacto e na frequência de atitudes que levem a isso. Mais especificamente, segundo o escritor, para mudar uma crença ou construir uma nova, o indivíduo deverá visualizar ou repetir ações que ele queira incutir nele próprio. “Por exemplo, se a pessoa escrever e ler (preferencialmente em voz alta) todos os dias o que quer ser ou o que quer fazer na vida, isso certamente irá se transformar em algo que ela acredita, que logo serão crenças, por meio das quais poderá atingir grandes objetivos”, comenta.

Há neste ponto, contudo, um obstáculo a ser superado. Isto porque, explica Souto, as pessoas, em sua maioria, não costumam ter clareza daquilo que querem, o que torna difícil saber se estão no caminho certo e se seus comportamentos são os mais adequados. “Se o propósito não estiver bem claro, qualquer caminho serve, de modo que a pessoa passa a ter uma trajetória de vida que não faz sentido para ela e que só lhe traz desprazer e frustação”, diz. De acordo com o palestrante, para tanto, é fundamental que o indivíduo consiga se localizar em sua trajetória, compreendendo o que está fazendo no presente momento e em que medida isso está relacionado com o que deseja ser e alcançar.

Quando compreendem o que são e o que almejam ser, as pessoas refletem sobre seus comportamentos prejudiciais e conseguem identificar as crenças que levarem a eles, assim como de onde essas convicções surgiram. Entretanto, destaca Souto, ao se conscientizarem sobre as origens de suas limitações, muitos usam-na não como combustível para mudarem, mas como pretexto para justificarem fracassos e como desculpa para não agirem.

O escritor ressalta a necessidade de as pessoas entenderem de onde vêm suas limitações, perceberem que algumas delas estão relacionadas à educação dos pais, por exemplo, e como elas impendem de viver plenamente a vida. No entanto, o mais importante, conforme Souto, é terem clareza de que podem mudar esse padrão que leva à frustração e à infelicidade, transformando crenças e construindo um novo patamar de sucesso na vida delas. “Para isso, é preciso desassociar as crenças do passado, formando novas crenças, com novos hábitos e novas atitudes para mudar a situação atual”, afirma.

Souto afirma que não é o que aconteceu no passado (origem familiar, condição social etc.) que definirá o destino das pessoas, determinando seu grau de prosperidade, mas as decisões e atitudes disciplinadas que adotarem (com base nos novos pensamentos, novas crenças e sentimentos positivos), a partir do momento que tomarem consciência de quem são, de onde estão e aonde querem chegar.

