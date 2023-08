Deputados pedem reunião de emergência com governo para tratar do sistema prisional

A Comissão de Segurança e Serviços Públicos e Modernização do Estado, presidida pela deputada Stela Farias (PT), deliberou em reunião na manhã desta quinta-feira (10) pela solicitação de reunião com urgência com o secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Luiz Henrique Viana, e o dirigente da Superintendência dos Serviços Penitenciários, Mateus Schwartz dos Anjos, para tratar da normativa que impõe novo regramento às visitas nas casas prisionais no RS, situação que vem gerando protestos de familiares e tensão entre os apenados.





Sem quórum para a Ordem do Dia, a deputada Stela Farias, no espaço de Assuntos Gerais, tratou do tema, encaminhado pelo deputado Jeferson Fernandes (PT). Na terça-feira (8), da tribuna, o parlamentar advertiu para a gravidade que ronda o sistema prisional com a referida normativa, tendo em vista a fragilidade do controle interno das prisões pelo estado, que estariam em sua maioria sob domínio de facções criminosas. Tanto as limitações nas visitas de famílias, como o aumento de restrições para o convívio dos apenados com filhos menores de idade e até mesmo novo regramento para a entrega de alimentos pelos familiares têm gerado descontentamento e protesto especialmente das mulheres, que estão mobilizadas na frente do Palácio Piratini, com caravanas vindas de diversas partes do estado.

Jeferson Fernandes considerou ser preciso uma manifestação urgente do governador Eduardo Leite e sua equipe do sistema prisional. “Há mobilização em todas as unidades prisionais do RS e desconforto dos servidores pelo baixo efetivo. E as facções criminosas se aproveitam disso”, advertiu, avaliando que “o estado abriu mão de comandar as penitenciárias”. Autoridades da área prisional e familiares estão sofrendo ameaças de morte, revelou. Ele entende que as medidas de disciplina são positivas, mas devem ser planejadas para a sua implementação. “Esta é uma questão de estado”, reiterou Fernandes, ao sugerir a reunião de emergência com o governo. Também advertiu que a proximidade do dia dos pais, no próximo domingo, aumenta a tensão nos presídios diante dessa situação.

Além da Assembleia, também o Judiciário e Ministério Público devem ser acionados para esse diálogo com o governo, finalizou o deputado.

A deputada Delegada Nadine (PSDB) concordou com a iniciativa ao explicar que “a instrução normativa de mudança, especialmente dentro da PASC, antes estava sob regras de presídios menores, menos rígidas, e esta é a grande mudança, e agora foram colocados regimes mais duros, de acordo com a PASC”. Disse que lá, das 100 galerias prisionais, 71 estavam sob controle. Manifestou preocupação uma vez que familiares do superintendente da SUSEPE sofreram ameaças e defendeu a abertura de mesa de negociação sobre o assunto.

Leonel Radde (PT) observou que o RS, atualmente, reúne o maior número de facções que se fortalecem dentro do sistema prisional, e advertiu que “determinadas decisões podem ter reflexo em termos de tragédia”, uma vez que o estado não controla boa parte do sistema prisional, resultado da desarticulação do próprio sistema, superlotação, baixo índice de ressocialização, e servidores desmotivados.

A presidente da comissão, Stela Farias, deliberou pelo envio hoje de solicitação de reunião urgente com o secretário Luiz Henrique Viana e a SUSEPE, para abrir diálogo com o governo “diante da gravidade da situação”.

Audiência para debater transporte público metropolitano

Outro tema abordado em Assuntos Gerais foi a situação do transporte público metropolitano, no trecho entre Guaíba e Porto Alegre, que sofreu aumento da tarifa e a população reclama tanto do preço quanto da qualidade do serviço prestado há mais de 50 anos pela mesma empresa, a Expresso Guaíba, com subsídios da prefeitura. O vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do RS, Rudinei Fernandes, relatou que o serviço é precário e um dos fatores de exclusão dos trabalhadores de Guaíba do mercado de trabalho em Porto Alegre, uma vez que o alto custo da tarifa faz com que as empresas optem pela mão de obra de outras localidades, o que aumenta o desemprego na cidade. Além disso, a travessia pelo Catamarã é inviável pelo custo, que é padrão turístico. Outra situação grave, conforme alertou, é o surgimento de trabalho análogo à escravidão, uma vez que as empresas trazem trabalhadores de outras regiões do país submetidos à fiscalização de outros sindicatos. Disse que a Celulose Rio-grandense adota prática de trazer trabalhadores com a exigência de que não se vinculem ao Sindicato dos Metalúrgicos, mas a outros sindicatos. A falta de fiscalização também facilita esse tipo de situação, afirmou.

A estudante Duda Carneiro, do Levante da Juventude, que articula a campanha "Levante contra o aumento da passagem, transporte público é direito social", observou que se trata de direito constitucional e discorreu sobre a repercussão desse problema no desenvolvimento da cidade, uma vez que afeta a dinâmica não só dos trabalhadores, mas de estudantes e da população, desde a educação até saúde e outros serviços. "A cidade de Guaíba tem 100 mil habitantes, e a precariedade do transporte é a negação de direitos à população", afirmou. Ela sugeriu que a audiência da comissão seja realizada na cidade para garantir a presença da população, que também reclama da falta de espaços para encaminhar suas reivindicações.

Da mesma forma se manifestou o vereador Leandrinho, de Barra do Ribeiro, que registra o maior custo de tarifa de transporte público do estado, 20 reais, “muitos estão indo embora porque não conseguem trabalho nem em Guaíba”, lamentou.

Por último, o deputado Miguel Rossetto (PT), que comanda a Frente Parlamentar do Transporte Público Metropolitano, sugeriu que seja realizada nova reunião sobre o tema, uma vez que em maio houve debate para apurar os problemas nesse setor, com a presença da Metroplan, prefeitos, lideranças da Região Metropolitana, para buscar saídas “diante da degradação desse sistema”.

Stela Farias encaminhou pela apresentação de requerimento de audiência pública, a ser realizada em Guaíba e nas demais cidades da RM, como Alvorada e Esteio.

Presenças

Registraram presença hoje a deputada Stela Farias (PT), presidente, e a deputada Delegada Nadine (PSDB), e deputados Delegado Zucco, Dirceu Franciscon (União), Guilherme Pasin (PP), Leonel Radde (PT), Matheus Gomes (PSOL), Issur Koch (PP).