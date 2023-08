Dia de Campo reúne mais de 200 pessoas em Barra do Rio Azul

Preservação ambiental e desenvolvimento socioeconômico da propriedade pautaram os temas do Dia de Campo, realizado em Barra do Rio Azul, nesta quinta-feira (17/08), promovido pela Emater/RS-Ascar, por meio do Escritório Municipal de Barra do Rio Azul, e Prefeitura com apoio do Sicredi e Cresol. A atividade foi sediada na propriedade do produtor Dolcimar Orso e família, localizada na Linha Palomas, e reuniu 210 pessoas, entre extensionistas e produtores de diversos municípios da região do Alto Uruguai, de autoridades e lideranças.









O casal Dolcimar e Maritania, juntamente com os extensionistas Jair Zorzanello e Leia Hausen, deram as boas-vindas aos participantes e falaram sobre o perfil da propriedade. As orientações técnicas foram repassadas em quatro estações por um grupo de extensionistas da Emater/RS-Ascar e pelo pesquisador da Embrapa Trigo, Renato Fontaneli. As temáticas abordadas foram sobre Manejo dos solos e água, Preservação ambiental da mata ciliar, Solos e água, Pastagens Perene e Cereais de Inverno na alimentação das vacas leiteiras e Organização da propriedade rural como um modo de vida. Na área de sistema de conservação, foi orientado sobre um conjunto de práticas, principalmente do manejo do solo. Neste espaço, foi destacada a importância de pastagens e da suplementação para melhorar o rebanho e aumentar a produção leiteira.

Na parte ambiental, as orientações também foram voltadas para a legislação ambiental, como exigências do Código Florestal, principalmente para as pequenas propriedades.

Já na área de organização da propriedade, foi chamado atenção, não só para o embelezamento, como o ajardinamento, mas sobre um conjunto de cuidados envolvendo toda as instalações e espaços da propriedade que colaboram com a qualidade de vida. Também foi enfatizado o projeto que a Emater/RS-Ascar está iniciando para implantação de jardins nas propriedades.

Para realização do Dia de Campo, foi implantada uma área demonstrativa de pastagens, onde foram repassadas as orientações na área de pastagens.

Na propriedade da família, com área de 25 hectares, as atividades são voltadas para atividade leiteira, com 22 vacas matrizes, sendo 18 em produção, totalizando uma produção média de 12.500 litros/leite/mês, além de lavouras de milho e soja. Também conta com área de mata preservada.

Após o termino das estações, o público se deslocou até o salão da comunidade, onde houve a abertura do evento. Participaram o prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda, o vice-prefeito Maximino Basso, o secretário municipal da Agricultura, Gleison Busatto, o presidente da Câmara de Vereadores, Ari Feranti, o gerente regional da Emater/RS-Ascar em Erechim, Gilberto Tonello, e o adjunto, Cezar da Rosa, além de representantes de instituições financeiras e lideranças.

O prefeito destacou a importância do trabalho da Emater/RS-Ascar no município, bem como na região, e parabenizou a todos que se envolveram no evento e às entidades parceiras. Também ressaltou o destaque que a atividade leiteira tem no município. Tonello, bem como o extensionista Jair Zorzanello, agradeceram à família que sediou o evento e todas as famílias rurais do município, a Prefeitura, o Sicredi e Cresol e demais entidades parceiras e a todos que organizaram o evento. Também destacou a importância do Dia de Campo e outras ações para que se possam transmitir orientações e tecnologias para que posse ser um multiplicador das ações. As demais lideranças e parceiros também se pronunciaram e destacaram a importância do evento.

Assessoria de Imprensa da Emater/RS-Ascar - Regional de Erechim