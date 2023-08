Dia do Agricultor e história do Sindicalismo é celebrada na região

SUTRAF Erechim comemorou 60 anos com Festa do Dia do Agricultor e do Aposentado





O SUTRAF Erechim realizou no dia 5 de agosto uma Festa de Comemoração aos 60 anos do Sindicato, 20 anos do SUTRAF-AU, além da II Festa dos Agricultores e I Festa dos Aposentados. O evento ocorreu na Comunidade Cristo Rei, no Lajeado Paca, interior de Erechim.





De acordo com o coordenador do SUTRAF Erechim, Adilson Szady, o evento buscou demonstrar a luta dos agricultores familiares que ao longo de décadas vem produzindo alimentos ajudando no desenvolvimento do município e de toda a região do Alto Uruguai.



A festa contou com momento de resgate histórico e homenagem a lideranças da direção e funcionários, após contou com a fala de autoridades, uma celebração com o padre Valter Girelli.





O coordenador do SUTRAF-AU, Alcemir Bagnara, participou do evento destacando a importância dos anos do Sindicato de Erechim para o desenvolvimento da agricultura familiar em toda a região.





Participaram da Festa aproximadamente 400 pessoas. O evento contou com o apoio da Cresol, Sicredi, Agricoop, Cooperativa Nossa Terra, MG Informática, Prefeitura Municipal, Creral e Cooperfamilia. Entre as lideranças que participaram do evento estava o prefeito municipal, Paulo Alfredo Polis; o vereador Anacleto Zanella; o deputado federal Dionilso Marcon, além de representantes do CAPA, UFFS, CEPERS, UNICAFES, CECAFES, MAB, ATEPERS, COTRIJAL, Emater de Erechim, entre outros.



Agricultores Familiares comemoram 60 anos de sindicalismo no Alto Uruguai





Uma das marcas das comemorações do dia do agricultor, ou festa dos aposentados, são os 60 anos de história do sindicalismo. “É um marco importante, tanto pelas lutas sociais, bem como pelas conquistas que tivemos. Esse é o momento de celebrar e de olhar para os próximos desafios”, afirmou Bagnara.