Energia e tecnologia que impulsionam o crescimento e expandem fronteiras

Conheça a AGCO, que há 15 anos está conectada à Coprel para produzir com qualidade





Uma energia que transforma e um crescimento que inspira. Há 15 anos, AGCO Corporation estabeleceu raízes em Ibirubá. A empresa multinacional tornou-se referência na fabricação de implementos agrícolas com alta qualidade e tecnologia. No portfólio de máquinas produzidas pela AGCO estão tratores, plantadeiras, colheitadeiras, equipamentos para agricultura de precisão, de processamento de sementes e produção de proteínas para animais.

Na unidade da AGCO em Ibirubá, são fabricados diversos modelos de plantadeiras das marcas Valtra, Massey Ferguson e Fendt, com destaque para a linha Momentum, plantadeira que está revolucionando a agricultura pela sua tecnologia, robustez e ganho de produtividade nas lavouras. A Momentum é um motivo de orgulho para a unidade, pois foi projetada pela equipe de engenharia de Ibirubá e é fabricada no município.

A empresa, situada na área industrial, é uma das unidades mundiais da AGCO que vem se destacando pelo crescimento e sustentabilidade. Assim como as demais empresas localizadas nessa área, é atendida pela Coprel por um sistema elétrico robusto, que distribui energia de qualidade e com segurança para garantir cada vez mais a expansão da produção, através da conexão com a Subestação de Energia Ibirubá 2.

São diversos fatores que contribuem para o sucesso da AGCO. “As pessoas e o investimento, mas a energia é essencial para esse crescimento acontecer. Nós estamos em Ibirubá há 15 anos, e a fábrica multiplicou por dez a capacidade produtiva. Sem a energia da Coprel, isso não teria acontecido”, explica o diretor de operações da AGCO de Ibirubá, Julio Reghelin.

Os maquinários agrícolas da AGCO entregam performance e qualidade para o produtor do campo. “Nosso portfólio de plantadeiras começa com três linhas de plantio para agricultura familiar e se estende até 40 linhas com as mais avançadas tecnologias. Conseguimos atender vários produtores e expectativas de produtividade e o retorno”, destaca Julio.

A empresa também possui em seus valores a segurança das pessoas, investindo em equipamentos que garantam o bem estar e ambiente de trabalho seguro. “Os produtos entregues em Ibirubá, no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, foram desenvolvidos aqui, com pessoas que são daqui”, ressalta o supervisor de manufatura, Edimar Scapini Freese.

Outra iniciativa que colabora para o crescimento econômico da região é a aquisição de produtos de empresas que estão próximas. “Somos praticamente uma montadora, então ao adquirir produtos que saem de fundições aqui da região, nós fomentamos o trabalho e a geração de emprego dessas empresas. Outro exemplo são as metalmecânicas ou as que produzem plásticos, pois são empresas da região e outras estão vindo para Ibirubá. A AGCO contribui indiretamente para isso também”, destaca o supervisor.

Por meio de parceria com a Coprel, a empresa leva seus maquinários agrícolas e equipamentos tecnológicos a milhares de produtores não só do Brasil, mas de diversos países do mundo. Assim, a Coprel se consolida como uma cooperativa que está sempre ao lado de pessoas e empresas para uma agricultura mais produtiva, eficiente e sustentável.