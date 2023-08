Entrega do Prêmio Lila Ripoll de Poesia 2023 acontece quarta-feira (9), na ALRS

A Assembleia Legislativa RS entrega, às 18h30 desta quarta-feira (9), na Sala José Lewgoy do Solar dos Câmara da ALRS, o Prêmio Lila Ripoll de Poesia de 2023. Apresentação musical do Quarteto Bibi Jazz.





Prêmio Lila Ripoll de Poesia

Instituído pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul em 2004, o Prêmio Lila Ripoll de Poesia tem o intuito de fomentar o desenvolvimento cultural e estimular a criação artística, por intermédio da divulgação e valorização da poesia dedicada às causas sociais e às questões de gênero, bem como dar visibilidade a novos talentos literários.

Na sua 17ª edição, o Prêmio Lila Ripoll de Poesia recebeu a inscrição de 2.330 poesias, de 1.060 autores diferentes, provenientes de todas as regiões brasileiras e de diversos países dos cinco continentes.

Premiação

As três melhores poesias classificadas em 1º, 2º e 3º lugares receberão medalha, certificado e prêmio em dinheiro nos valores de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), respectivamente, e outras 10 (dez) poesias selecionadas pela Comissão Julgadora serão distinguidas com o certificado de menção honrosa.

A Comissão Julgadora, composta por Bruno Black, Elizandra Batista de Souza, Fátima Regina Gomes Farias, Marco Antonio Gotuzzo (Xirú) Antunes e Maria Valesca Santos de Assis Brasil, realizou a avaliação em duas etapas, uma inicial de eliminação e, outra final, de seleção e classificação entre os 835 poemas que passaram à etapa final. A Comissão, encarregada de avaliar e julgar as obras inscritas, recebe um Pró-labore de R$3.500,00.

Vencedores da 17ªedição do Prêmio Lila Ripoll de Poesia

- 1º Lugar - “O PEQUENO CUSPIDOR DE FOGO”, de Patrícia Casal Dalla Lasta (Esteio/RS)

- 2º Lugar - “As horas mortas da insônia”, de Luciana Guirland Vieira (Porto Alegre/RS)

- 3º Lugar - “escuta, fui à cozinha pensar a vida”, de Elaine Costa Lins (São Paulo/SP)

Menção Honrosa

- “menina-dragão”, de Eduarda Sthefany Souza Ferreira Gonçalves (Cariacica/ES)

- “Era”, de Rafael Oliveira da Costa (Paragominas/PA)

- “Falta na escola”, de Idalina Rayane Rodrigues (Maringá/PR)

- “Senhora”, de Carolina Meyer Silvestre (Porto Alegre/RS)

- “A cigarra cantadora e a formiga guitarreira”, de Danilo Kuhn (São Lourenço do Sul/RS)

- “Ostro-me pérolas”, de Maria Elizabeth Candio (São Paulo/SP)

- “Barreiras”, de Elaine de Oliveira de Carvalho (Guapimirim-RJ)

- “Os inimigos do povo”, de José Carlos Mendes Brandão (Bauru/SP)

- “VIA-CRÚCIS”, de Lilian Souza de Araújo (Taubaté-SP)

- “FOGO CRUZADO”, de Maykon Antonio Cavalcante de Oliveira (Natal/RN)

Lila Ripoll

Gaúcha de Quaraí, Lila Ripoll viveu de 1905 a 1967. Foi poeta, professora, pianista, jornalista e militante sindical. Colaborou para diversos jornais e revistas do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, como o “Correio do Povo” e “A Tribuna Gaúcha”, e foi candidata a deputada pelo PCdoB. Um de seus livros dedicados a protestar contra as desigualdades, “Novos Poemas” (1951), levou a poeta a receber o “Prêmio Pablo Neruda da Paz”.

No ano de 1938, Lila Ripoll lançou seu primeiro livro “De mãos postas“, no qual está presente a dor e a saudade do seu primo e irmão adotivo que foi brutalmente assassinado. Nesta obra, composta por 24 poemas, as questões sociais e libertárias ainda não estavam presentes com a intensidade que, ao longo do tempo, far-se-ão presentes no conjunto da sua obra.

O seu segundo livro, “Céu vazio”, publicado, em julho de 1943, ela dedicou “in memoriam” ao seu pai e também aos amigos.

Seu terceiro livro “Por Quê ?” Contém 25 poemas e foi editado, no Rio de Janeiro, pela Editora Vitória, em 1947. Esta era considerada a porta-voz dos intelectuais comunistas do Brasil. Lila Ripoll dedicou esta obra à sua mãe e ao engenheiro Alfredo Luis Guedes com o qual se casou, em 1944.

A obra completa de Lila Ripoll totaliza oito livros, que foram editados, de 1938 a 1965, nesta respectiva ordem: “De mão postas “, “Céu Vazio”, “Por Quê ?”, “Novos poemas”, “Primeiro de Maio”, “Poemas e canções”, “O Coração descoberto” e “Águas Móveis”. Além destes livros, há poemas inéditos recuperados e organizados por Alice C. Moreira na publicação “Lila Ripoll – Obra completa”, cuja pesquisa se efetivou no Centro de Memória do Programa de Pós-graduação da Faculdade de Letras (PUCRS). A poetisa escreveu também uma peça intitulada “Um colar de vidro” (1958) que é uma crítica aos valores burgueses. Em Porto Alegre, a peça foi apresentada no Theatro São Pedro.