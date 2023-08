Equipe Braço Curto deixa para trás segunda etapa do Sertões 2023

O Sertões 2023 reservou para os competidores um domingo desafiador, com a segunda das oito etapas da prova, que atravessa os estados de Pernambuco, Bahia e Ceará por um percurso de 3.800 quilômetros, sendo 2.080 cronometrados. Se a especial foi mais curta que a da véspera, com 174 quilômetros, também exigiu bastante de pilotos e navegadores com trechos sinuosos, uma reta de 13 quilômetros de 'pé embaixo'; partes estreitas, pedras e piso de piçarra. Foi mais um dia de laço, com largada e chegada em Petrolina (PE).

Para as duas duplas da equipe Braço Curto Motor Sport, ambas com as Mitsubishi L200 V8 Evo, sentimentos opostos. Luiz Manara e Léo Telles completaram a etapa com a nona posição na classe T1, a mais numerosa entre os carros. Com isso, ocupam a mesma posição na classificação geral da categoria. "Andamos muito bem, a especial estava fantástica, com muita navegação, travada e sinuosa", destacou o navegador Telles.

Já Mario Marcondes e Artêmio Pauluci não conseguiram completar o trecho cronometrado. Um problema na nova suspensão traseira que a equipe desenvolve para o carro da dupla - coisa corriqueira nos ralis, que são o verdadeiro campo de prova para o equipamento -; os fez abandonar o dia. "Precisamos benzer o carro. Uma peça cedeu e afastou a roda, estamos sujeitos a isso. Achamos melhor sair da especial para não piorar a situação. Mas vamos em frente", explicou o piloto Mario. O navegador Artêmio lembrou que a etapa desta segunda-feira se tornou uma prova de sobrevivência. "Precisamos completá-la para seguir no rally".

A terceira etapa do Sertões 2023 levará os competidores de Petrolina a Xique-Xique (BA), em uma especial de 355 quilômetros com travessia de serras; trechos com depressões, lombadas e muitas pedras; alternados com outros mais rápidos, de piso bom. Será a primeira perna da Maratona: ao fim dela apenas os próprios pilotos e navegadores podem fazer a manutenção de seus veículos, sem qualquer ajuda externa.

"Desde o primeiro quilômetro temos que pensar que o objetivo será levar o carro inteiro até o fim do dia. Vamos procurar manter nosso ritmo para seguir avançando no rally", destaca Manara.





Sertões 2023



Terceira etapa

Segunda-feira (14/8)

Petrolina (PE) / Xique-Xique (BA)

Primeira perna da maratona

Deslocamento inicial: 73 km / Especial: 355 km / Deslocamento final: 40 km

Total: 468 km



A Braço Curto MotorSport tem patrocínio de Conasa Infraestrutura, AMC Construções, New Holland, Via Brasil BR-163 e Hipper Freios